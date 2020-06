Kelemen Miklós: Egy nemzeti összefogás valósulhat meg a harangozással

Újabb 29 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3921 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, ezzel 532 főre emelkedett az elhunytak száma, 2160-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1229 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 427 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Egyértelműen lecsengőben van Magyarországon a koronavírus-járvány, a járványgörbe 10. napja lefelé megy - mondta az országos tisztifőorvos. A korlátozások enyhítésének köszönhetően visszaállt a veszélyhelyzet előtti gyermekfelügyeleti rendszer, a fővárosban is kinyithattak az óvodák és bölcsődék, a szakemberek ugyanakkor a higiénés szabályok szigorú betartására figyelmeztettek. A kedvező járványügyi helyzetnek köszönhetően bezárt a pécsi Koronavírus Ellátó Központ sürgősségi betegfogadó egysége. Szólaljanak meg a harangok június 4-én, délután fél 5-kor a Nemzeti összetartozás napján, Trianon százéves évfordulóján! - mondta Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook-oldalára feltöltött videóban. A trianoni békediktátum századik évfordulója nemcsak gyásznap, hanem lehetőség is az erőmerítésre - hangsúlyozta Szili Katalin autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Napokon belül lejár a Lánchíd felújításának megkezdésére kijelölt határidő - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat az elmúlt fél évben semmit sem tett Budapest egyik jelképének a megmentéséért, ezzel a Fővárosi Közgyűlés döntéseit is figyelmen kívül hagyta. Kilép a Jobbikból Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere - jelentette be a párt és a városvezető. Jakab Péter Thürmer Gyula helyére vezeti a Jobbikot a magyar politikai palettán - jelentette ki a Jobbik egykori országgyűlési képviselője az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Varga-Damm Andrea szerint a titkosszolgálatokat érintő salátatörvény megszavazása csak ürügy volt a vele való leszámoláshoz. Besúgóhálózat működik a Jobbikon belül, erősítette meg Híradónknak Sneider Tamás, a párt volt elnöke. A múlt héten zárult versenyképesség-növelő pályázat jelentkezői 376 milliárd forint beruházást, és 143 600 munkahely megtartását vállalták - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Eddig 140 ezer munkavállaló munkahelyvédelmi bértámogatására adtak be kérelmet a vállalatok, ebből 94 ezernek már megítélték a támogatást - közölte az innovációs és technológiai miniszter. Könnyebben juthatnak hozzá a családtámogatásokhoz a külföldről hazatérők, mert a babaváró támogatás igénylésénél az eddigi 180-ról 90 napra csökken az elvárt magyarországi tb-jogviszony igazolásának időtartama - mondta Novák Katalin államtitkár. Április végéig 3605 hétüléses új autóra kötöttek összesen több mint 10 milliárd forint értékű lízingszerződést a nagycsaládosok a 2019 júliusában indult állami autóvásárlási programban - közölte a Magyar Lízingszövetség. Huszonegy egyházi tanintézmény és szociális otthon jutott összesen 4 milliárd forintnyi energetikai korszerűsítési pályázathoz - közölte Schanda Tamás államtitkár. Meghirdetik a Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram újabb részét, szerdától június 16-ig pályázhatnak a 17 és 23 év közötti fiatalok a külföldi tanulmányaikat támogató ösztöndíjra - jelentette be Novák Katalin államtitkár. A közös történelem során még soha nem volt olyan jó a magyar-szlovák együttműködés, mint jelenleg - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök videokonferencián megbeszélést tartott a V4-országok kormányfőivel, valamint Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. A megbeszélésen elhangzott: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia miniszterelnöke közösen törekednek igazságosabbá és rugalmasabbá tenni az Európai Bizottság előterjesztését az európai gazdaság újjáépítésére. Példaképnek nevezte Magyarországot Matteo Salvini, az olasz ellenzéki Liga párt elnöke. Kelemen Hunor szerint magyarnak lenni Magyarország határain kívül kihívás és feladat, de ugyanakkor öröm is. Az RMDSZ elnöke az egyik közösségi portálon románul is feliratozott üzenetben mondta el gondolatait a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Beadta lemondását Fahrudin Radoncic, Bosznia-Hercegovina belügyminisztere, mert nem ért egyet azzal, ahogyan az ország az illegális migrációt kezeli. Radoncic közölte: az ország vezetői úgy tűnik nem értik, mekkora biztonsági kockázatot jelentenek az országban tömegesen gyülekező migránsok Bosznia-Hercegovina számára. Szlovénia szigorúbban ellenőrzi Horvátországgal közös határát az illegálisan érkező bevándorlók számának növekedése miatt. Több amerikai városban tüntettek a rendőri erőszak ellen. Chicago egyik elővárosában, Ciceróban ketten életüket vesztették a megmozdulás során, mintegy hatvan embert őrizetbe vettek. New York városában kijárási tilalmat rendeltek el, közben az egyik rendőrszervezet élesen bírálta Bill de Blasio, demokrata párti polgármestert. A kijárási tilalom ellenére folytatódtak New York városban az erőszakos tüntetések és fosztogatások, amelyeket az váltott ki, hogy egy héttel ezelőtt Minneapolisban rendőri erőszak áldozata lett egy afroamerikai férfi, George Floyd. Donald Trump amerikai elnök rendet ígért, ha szükséges, a hadsereg segítségével is. A család kérésére újabb boncolás volt, ennek eredménye szerint a 46 éves George Floyd a durva rendőri intézkedés miatt halt meg. Világszerte 6 271 577 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 375 656, a gyógyultaké pedig 2 697 328-ra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Visszavonhatja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unió valamennyi országára kiadott utazási figyelmeztetését a német kormány - mondta Heiko Maas külügyminiszter. Hatvannal kevesebb ember kapta el a koronavírust, mint ahányan meggyógyultak Ukrajnában a nyár első napján. Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírustesztet csak Nagy-Britaniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. A brit statisztikai hivatal tanulmánya szerint a járvány márciusi elhatalmasodása óta nem mért mélypontra süllyed a koronavírus-fertőzéshez köthető halálesetek száma Angliában és Walesben. Nagy-Britanniában eddig 39 127 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott. Ötven önkéntes katona, köztük öt nő bevonásával a Covid-19 elleni vakcina klinikai tesztelését kezdi meg az orosz hadsereg - közölte a védelmi minisztérium. A Gázai övezetet uraló Hamász bejelentette, hogy szerda hajnaltól újra megnyílik a Gázai övezetben az összes mecset, amely három hónapja zárva van a koronavírus-járvány miatt. Beleegyeztek a tűzszüneti tárgyalások újrakezdésébe a líbiai fegyveres konfliktusban érintett szembenállók - közölte az ENSZ helyi missziója. Út mentén elhelyezett pokolgép robbant az észak-afganisztáni Kunduz tartományban, legalább 7 civil meghalt, 6-an megsebesültek. A kijevi Metro-híd felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi telefonon, akit pár órával később őrizetbe vettek - adta hírül a kijevi rendőrség. Legalább húsz halottja van az Amanda nevű trópusi viharnak Közép-Amerikában - közölték salvadori hatóságok. Megnyílt a tizenharmadik átkelő is a szlovák-magyar határon, Nógrádszakál-Ráróspusztánál. Mától újra üzemel az esztergomi teherkomp. Összeütközött két személyautó a 4623-as számú úton, Tiszakécske közelében – két ember meghalt. Négy hónappal meghosszabbította a bíróság annak a hajóskapitánynak a bűnügyi felügyeletét, akit a Hableány hajóbalesettel kapcsolatban segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítanak. Kisebb tűz volt Budapesten, a felújítás alatt álló Operaház tetején - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Július 19-én versenyez a Forma-1-es világbajnokság mezőnye a Hungaroringen - derült ki a sorozat kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media közleményéből. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség véglegesítette a rali országos bajnokság módosított versenynaptár-tervezetét, amely szerint július közepén rajtol a hat futamból álló sorozat.