Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Magyarázkodni kényszerült Olaf Scholz Az Európai Unió tárgyalt egy Oroszország elleni újabb szankciós csomagról, amely megtiltaná a tagoknak az orosz cseppfolyósított földgáz európai terminálokon keresztül történő reexportálását, Németország azonban ellenezte az intézkedést – írja uniós diplomatákra hivatkozva a Politico. Súlyos vonatbaleset történt Indiában, többen meghaltak Legalább tizenhárom ember meghalt hétfőn Kelet-Indiában azt követően, hogy egy személyvonat áruszállító szerelvénnyel ütközött Nyugat-Bengál államban - közölte a rendőrség.