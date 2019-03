Már ki-be ugrál anyja erszényébe a legifjabb Benett kenguru

Már ki-be ugrál anyja erszényébe a Miskolci Állatkert kengurubébije. A legifjabb Benett kenguru tavaly ősszel jött a világra, de eddig csak a fejét dugta ki anyja erszényéből. A látogatók nemcsak neki, hanem több újszülöttnek is örülhetnek. A napokban ugyanis öt kecskegida is született.

Az első tavaszi nap rengeteg látogatót kicsalogatott a Miskolci Állatkertbe. Legtöbben a vadaspark legújabb lakóira voltak kíváncsiak. Ezen a héten öt kis kecske is megszületett. A hófehér gidák hamar a vendégek kedvencei lettek.

Tavaly ősszel jöhetett világra a Miskolci Állatkert legkisebb Benett kenguruja. Pontosabbat senki nem tud, mert a születése a gondozók számára észrevehetetlenül zajlott. A pár centis újszülött egy hónapos vemhesség után anyja szőrzetén felkapaszkodva mászik be az erszénybe, és körülbelül fél évig nem is bújik elő onnan.

A kis kenguru most még főleg anyatejen él, de már szívesen kóstolgatja a friss rügyeket is. Néha egy-egy pillanatra kimerészkedik az erszényből, de még sokáig nem hagyja el biztonságos otthonát.

„Fél éves koráig szopik, de még egyéves korában is ki meg be ugrál az erszényébe. Az egy nagyon érdekes időszak, ugyanis olyankor már be se fér, és úgy kell ugye az anyjának visszalökdösnie. Szeret az anyja erszényében lenni, de már az önállóságra nevelgeti az anyja ebben az időszakában” – mondta Hevesi Roland, állatgondozó.

A kengurubébi nemét másfél éves kora körül lehet megállapítani, amikor már végleg elhagyta anyja erszényét. A kicsi ekkor várhatóan egy másik állatkertbe kerül.