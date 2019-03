Ronaldo nélkül nem ment, elszenvedte első vereségét a Juventus

A listavezető és címvédő Juventus kétgólos vereséget szenvedett Genovában az olasz labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A torinóiak előzőleg 18 pontos előnnyel vezették a tabellát, és kedden 3-0-ás győzelemmel harcolták ki a nyolc közé jutást a Bajnokok Ligájában az Atletico Madrid ellen. Massimiliano Allegri vezetőedző így több játékosát is pihentette, köztük portugál szupersztárját, Cristiano Ronaldót is. A Genoa három nyeretlen meccs után gyűjtötte be ismét a három pontot.

A mérkőzésre minden jegy elkelt, azonban szurkolók egy része a jegy visszaváltásával fenyegetette, amikor megtudták, hogy a portugál sztár biztosan lép pályára.

Serie A, 28. forduló:

Genoa-Juventus 2-0

Atalanta–Chievo 15.00

Empoli–Frosinone 15.00

Lazio–Parma 15.00

Napoli–Udinese 18.00

AC Milan–Internazionale 20.30

Szombaton játszották:

Torino–Bologna 2-3

SPAL–AS Roma 2-1

Sassuolo–Sampdoria 3-5

Pénteken játszották:

Cagliari–Fiorentina 2-1

