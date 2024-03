Marozsán kikapott Zverevtől a negyeddöntőben Miamiban

Megosztás itt:

A világranglistán 57. magyar remek formában menetelt Floridában, mivel az amerikai Aleksandar Kovacevic, a hatodik helyen kiemelt dán Holger Rune és az ausztrál Alexei Popyrin ellen szettet sem vesztett, majd a 16 között a Runéhoz hasonlóan top 10-es ausztrál Alex de Minaurt búcsúztatta. Ezzel a nem hivatalos élő ATP-rangsorban már a 38. helyen áll.

Csütörtökön aztán egy igazi "nagyágyú" következett a 26 éves Zverev személyében, aki Tokióban olimpiai, 2018-ban és 2021-ben pedig ATP-világbajnok lett, 21 trófeát gyűjtött, 2020-ban döntőt vívott a US Openen, megfordult a világranglista második helyén is, és több mint 40 millió dollárt ütögetett már össze.

Miamiban először találkozott egymással a két játékos, aminek részben az volt az oka, hogy a hamburgi születésű, orosz származású rivális februárban sérülés miatt nem jött el a 3-2-es német sikerrel zárult tatabányai Davis Kupa-selejtezőre.

A torna harmadik negyeddöntője helyi idő szerint 13 órakor, 29 fokban kezdődött el a Hard Rock Stadionban, amely eredetileg az NFL-es Miami Dolphins otthona, és az amerikaifutball-meccseken 75 ezren szurkolhatnak benne. Az 1000-es kategóriájú tenisztornára viszont 2019 óta leválasztanak belőle egy darabot, és egy 14 ezres ideiglenes arénát hoznak létre benne.

A csütörtöki meccsen 1:1-nél a Hajdúszoboszló SE sportolója a negyedik bréklabdát már nem tudta hárítani, és a kevesebbet rontó Zverev 3:1-re ellépett. A magyar éljátékos nem szeppent meg, okosan variálta a játékot, a védjegyének számító ejtésekre a német el sem indult, de első bréklabdájával nem tudott élni (2:4). Marozsán 3:5-nél a szettben maradásért szervált, és a legrosszabbkor, játszmalabdánál ütötte be első kettős hibáját.

A folytatásban is mindketten próbáltak alkalmazkodni a szeles körülményekhez, Zverevet figyelmeztették is időhúzásért, de ez nem zavarta meg abban, hogy a 24 éves magyar második bréklabdáját is kivédje. Ekkor kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, Marozsán teljesen egyenrangú ellenfél volt, ejtéseivel az őrületbe kergette ellenfelét, aki nem egyszer 220 kilométer/óra körül adogatott. A második felvonás és a mérkőzés 5:5 után dőlt el, amikor Zverev hozta a szerváját, a magyarnak viszont néhány rossz megoldás miatt ez nem sikerült, így 1 óra 37 perc elteltével ő gratulálhatott riválisának.

A német kiválóság elsőként az elitbe tavaly berobbant magyart méltatta a meccs után:

"Ma láthattuk, hogy Fábián milyen fantasztikusan üt az alapvonalról, és a legjobbakat is keményen megdolgoztatja. Ha úgy játszik a folytatásban, mint ma a második szettben, akkor hamarosan ő is odaérhet a top 10-be" - jelentette ki Zverev.

Marozsán pályafutása harmadik ATP-negyeddöntőjét is elveszítette, előzőleg tavaly Sanghajban a lengyel Hubert Hurkacz, Szófiában pedig a német Jan-Lennard Struff állította meg őt a nyolc között. A floridai torna után a 185 ezer dolláros (67 millió forint) pénzdíj vigasztalhatja, illetve az, hogy a jövő héten már a top 40-ben jegyzik majd a világranglistán.

Eredmény, negyeddöntő:

Alexander Zverev (német, 4.)-Marozsán Fábián 6:3, 7:5

Fotó: MTI/EPA