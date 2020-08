Újabb rekord az illegális határátlépésekkel

A koronavírussal fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban. Már az Európai Csalás Elleni Hivatal is vizsgálja a baloldal kamuvideóját európai uniós forrásokkal való visszaélés miatt - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Tisztogatásba kezdett az MSZP elnöksége a párton belül, két embernek is felfüggesztették a párttagságát - értesült a Magyar Nemzet. Több mint duplájára nőtt Futó Péter baloldalhoz köthető milliárdos üzletember vagyona a 2010-es kormányváltás óta - írja a Magyar Nemzet. A lap arról is ír, hogy az ellenzék állításával szemben a kormányváltás ellenére a Gyurcsány Ferenc köreihez közel álló „vörös bárók” tovább növelték vagyonukat. Kirúgással és vagyona elkobzásával fenyegette meg a Nemzeti Színház igazgatóját Gyurcsány Ferenc. Azután, hogy Vidnyánszki Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnöke lett, a DK elnöke azt írta: minden értelemben földönfutóvá teszi. Az idei jegyzésekkel együtt már több mint 4700 milliárd forintért vásárolt a lakosság a legújabb állami befektetésből, a Magyar Állampapír Pluszból - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. A kormány minden eszközzel segíteni kíván abban, hogy minden édesanya, aki szeretné, anyatejjel tudja táplálni a gyermekét – hangsúlyozta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az anyatejes szoptatás világnapja alkalmából. A szoptatásbarát társadalom létrejöttének elősegítésére szeptember elején Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére. Magyarország kormánya meghallgatja a horgászok véleményét, és ezeket a véleményeket a döntései előtt figyelembe veszi - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott a kormány Facebook-oldalán. Magyar Turisztikai Ügynökség: A kormány döntése értelmében a Széchenyi Kártya Program szeptemberben új hitelkonstrukcióval bővül, amely csak a turisztikai szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára lesz elérhető. Huszonnégy órás megemlékezést tartanak a Roma Holokauszt emléknapja alkalmából a budapesti Nehru parton, ennek keretében közszereplők, művészek és aktivisták olvassák fel a több mint 12 ezer roma áldozat nevét. A legbátrabb falu címet viselő Kercaszomor ékes példája annak, hogy a reménytelennek tűnő küzdelem megvívása is hozhat eredményt – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az 1920-as honvédő felkelés emlékművének felállítása alkalmából. Új közösségi házat avattak a Tolna megyei Gyönkön. A Német Nemzetiségi Egyesület az épületet helyi adományozók segítségével vásárolta meg, valamint a felújításhoz a Miniszterelnökség pályázatán is nyertek 10 millió forintot. Gyűlölködésből történelmi barátsággá alakult át Szerbia és Magyarország kapcsolata - írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebookon gratulált a Vajdasági Tartományi Parlament elnökévé választott Pásztor Istvánnak. A világon 17,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 684 111, a gyógyultaké pedig 10,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Némileg mérséklődött a koronavírus-fertőzöttek növekedési üteme a Nyugat-Balkánon, azonban a legtöbb országban továbbra is több száz fertőzöttet regisztrálnak minden nap, szombatra 1175-tel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 41-gyel a halottak száma. Szigorúbban kellene büntetni azokat, akik megsértik a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat, szándékosan veszélyeztetve ezzel mások egészségét - mondta Peter Altmaier német gazdasági miniszter. Feloszlatta a német rendőrség azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen. 36-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét előző nap helyezték karanténba. Mexikóban második napja rekordmértékű a koronavírussal fertőzöttek számának növekedése: szombaton az új fertőzéses esetek száma meghaladta már a kilencezret. Több ezren demonstráltak szombat este az izraeli városokban Benjámin Netanjahu kormányfő lemondását követelve a koronavírus-járvány kezelése miatt, és sérelmezve, hogy ő vezeti a kormányt, miközben korrupciós per folyik ellene. Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját, akinek kulcsszerepe lehetett abban, hogy a közösség a hivatalos előírásokra fittyet hányva hazudott tagjai hollétéről és gyűléseikről, hogy elkerülje a karantént. Orvosi szervezetek arra figyelmeztetnek a Fülöp-szigeteken, hogy az ország nem kezeli megfelelően a koronavírus-válságot, és éppen elveszítik a csatát a járvány ellen. Kairó arra figyelmeztette Ankarát, hogy a földközi-tengeri szeizmológiai kutatási területének egy része belenyúlik Egyiptom kizárólagos gazdasági övezetébe, és ha Törökország ott folytatna kutatásokat, az felérne az ország szuverenitásának megsértésével. Megtalálták, majd egy mesterlövész célzott lövéssel lelőtte azt a férfit, aki több mint egy hete ejtett túszul egy rendőrt a kelet-ukrajnai Poltavában. Felborult egy kikötői daru Indiában, tizenegyen meghaltak. Újra minden nap, vagyis a normál nyitvatartási rend szerint közlekedik a Zugligeti Libegő. A férfiaknál két váci, illetve két győri egység lett aranyérmes az evezősök szegedi országos bajnokságán. Rasovszky Kristóf új csúccsal nyerte a 38. Lidl Balaton-átúszást. Augusztus első hétvégéjén, vasárnap estig egész napos ingyenes sportrendezvénnyel várnak minden érdeklődőt a Margitszigeti Atlétikai Centrumba. A címvédő Ferencváros magabiztos játékkal győzte le a holtszezonban sokat erősödött Honvéd együttesét a férfi vízilabda BENU Magyar Kupa második fordulójában.