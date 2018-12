Salvini kész megújítani az Európai Uniót

2018. DECEMBER 8., SZOMBAT BUDAPESTEN TÜNTETTEK A SZAKSZERVEZETEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. AZ ÉRDEKVÉDÕK ELFOGADHATATLANNAK TARTJÁK AZ ÉVI 400 ÓRÁNYI TÚLÓRA, ILLETVE A 3 ÉVES MUNKAIDÕKERET BEVEZETÉSÉT. A BESZÉDEK UTÁN A TÖMEG EGY RÉSZE MEGPRÓBÁLTA MEGBONTANI A KOSSUTH TÉRI KORDONT. TARLÓS: A FÕVÁROS ELVESZI A BKK-TÓL A BUDAPESTI ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER BEVEZETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÕ FELADATOKAT HÍR TV. NETANJAHU: ORBÁN VIKTOR NAGYON FONTOS MUNKÁT VÉGEZ, FELVESZI A HARCOT AZ ANTISZEMITIZMUSSAL SZEMBEN MAGYAR IDÕK. LENGYELORSZÁG SORSÁNAK ALAKULÁSA MAGYAR ÉS KÖZÉP-EURÓPAI ÜGY IS MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ A LENGYEL FÜGGETLENSÉG CENTENÁRIUMÁN. KÁSLER: AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN TOVÁBBI JELENTÕS BÉREMELÉSEKRE KERÜL SOR. FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: A FRANCIA TÜNTETÉSEKEN A KÖZÉPOSZTÁLY LÁZAD, ÚGY VÉLIK, HOGY 2008 ÓTA NEM NÕ MEGFELELÕEN AZ ÉLETSZÍNVONAL. AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON - MTI. A MINÕSÉGI VÁLTOZÁSOKRA KELL HELYEZNI A HANGSÚLYT A GAZDASÁGPOLITIKÁBAN JELENTETTE KI VARGA MIHÁLY. PULYKASZÖVETSÉG: 20-25 SZÁZALÉKKAL IS NÕHET A PULYKAHÚS FORGALMA AZ ÜNNEPI IDÕSZAKBAN. TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉS IS A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NAPIRENDJÉN VAN, EZEK KÖZÖTT SZEREPEL A FALUSI CSOK IS MAGYAR IDÕK. KUTATÓ- ÉS OLTÓANYAG-TERMELÕ KÖZPONTOT ADOTT ÁT PALKOVICS LÁSZLÓ MOHÁCSON. BEJELENTETTE A NEMZETI HÚSGALAMBPROGRAM ELINDÍTÁSÁT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. TÖBB MINT 8 EZER SÁRGAMELLÉNYES GYÛLT ÖSSZE PÁRIZS UTCÁIN ÉS CSAKNEM UGYANENNYI RENDÕRT VEZÉNYELTEK KI. VÍZÁGYÚVAL ÉS KÖNNYGÁZZAL FÉKEZIK MEG A TÜNTETÕKET PÁRIZSBAN A RENDÕRÖK. FRANCIA BELÜGYMINISZTER: MINDEN ARRA UTAL, HOGY "RADIKÁLIS ELEMEK" ISMÉT MOZGÓSÍTANAK, EZÉRT INDOKOLT A MAXIMÁLIS KÉSZÜLTSÉG. A TÜNTETÕK MÁR NEM AZ ADÓEMELÉSEK, HANEM EMMANUEL MACRON KORMÁNYA ELLEN TILTAKOZNAK M1. FRANCIAORSZÁGBAN ORSZÁGSZERTE 125 EZREN DEMONSTRÁLTAK, 120 SÉRÜLT VAN ÉS TÖBB MINT 1400 EMBERT ÉLÕÁLLÍTOTTAK. HIVATALOSAN IS FRANS TIMMERMANS LETT AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK CSÚCSJELÖLTJE. ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUERT VÁLASZTOTTÁK MEG ELNÖKNEK A CDU TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN HAMBURGBAN. A VOLT FÕTITKÁR 517 SZAVAZATOT SZERZETT, ELLENFELE, FRIEDRICH MERZ VOLT PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕRE PEDIG 482 KÜLDÖTT VOKSOLT. AZ ENSZ TERVEZETT GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS MEGÁLLAPODÁSÁT TÁMOGATÓ HATÁROZATOT FOGADOTT EL A CDU. SZIJJÁRTÓ PÉTER MILÁNÓBAN: AZ ENSZ UGYANAZT A HIBÁT KÖVETI EL A MIGRÁCIÓS CSOMAGGAL, MINT AZ EU A KVÓTÁKKAL. UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: AZ UKRÁN HATÓSÁGOK MEGTALÁLTÁK A MAGYARELLENES PLAKÁTOK FELTÉTELEZETT MEGRENDELÕJÉT. SALVINI: NE PÁRIZS VAGY BRÜSSZEL MONDJA MEG, MIT TEGYEN OLASZORSZÁG. AGYONTAPOSTÁK EGYMÁST AZ EMBEREK EGY OLASZORSZÁGI ÉJSZAKAI KLUBBAN, LEGKEVESEBB 6-AN MEGHALTAK. EGYIPTOMI BELÜGYMINISZTÉRIUM: AZ EGYIPTOMI RENDÕRSÉG MEGÖLTE A KOPTOK ELLENI NOVEMBERI MERÉNYLET KÉT ELKÖVETÕJÉT. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY GYANÚSÍTOTTAT IRÁNBAN A CSÜTÖRTÖKI TERRORMERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. BÛNÖSNEK TALÁLTA A BÍRÓSÁG AZT A 21 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA GÁZOLT EGY TÜNTETÕT A CHARLOTTESVILLE-I ZAVARGÁSOK IDEJÉN. DONALD TRUMP MILLEY TÁBORNOKOT SZERETNÉ A VEZÉRKARI FÕNÖKÖK VEZETÕJÉNEK THE NEW YORK TIMES. DONALD TRUMP DERÛLÁTÓ AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOKAT ILLETÕEN. VENDÉGMUNKÁSOK SZÁZEZREI MEHETNEK DOLGOZNI JAPÁNBA AZ ÚJ, ÁTALAKÍTOTT VÍZUMRENDSZERNEK KÖSZÖNHETÕEN. HALÁLRA GÁZOLT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI EGY GYALOGOST GYÕRVÁRON, TELJES ÚTLEZÁRÁSRA KELL SZÁMÍTANI. 51 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT HIRT FERENC A FIDESZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. A POLITIKUS 2006 ÓTA VOLT A TÖRVÉNYHOZÓ TESTÜLET TAGJA. MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND.