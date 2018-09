Ingatlanpiac: kevés a lakás, és azok is drágák

Megnövekedett kereslet, visszafogott kínálat és drága lakások – ezek jellemzik az ingatlanpiacot. A szakértők szerint több mint 200 ezer új lakás hiányzik a piacról, de az építőipar már most is teljesítőképessége határán van. Jövő év végéig még 5 százalékos áfa vonatkozik az új építésű lakásokra, addig mindenki végezni akar az építkezéssel. A gond, hogy hiába vásárolnának sokan lakást, a munkaerőhiány, a magasabb bérek és a dráguló alapanyagok miatt nincs elég ingatlan.

Negyven és hatvan négyzetméter között, egy-másfél, legfeljebb kétszobás – ezeket a lakásokat keresik leginkább az ügyfelek. Az ingatlanszakértő szerint véget ért a válság, ami azt mutatja, hogy a 2009-es szintet már meghaladta a folyamatban lévő építkezések száma, ez mintegy 140 ezer építkezést jelent országszerte. A csok néven ismert Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az alacsony áfa is jót tett a magyar újlakás-piacnak, de a várható áfaemelés miatt 2019 után lanyhulhat a beruházási kedv.

„Elsődlegesen befektetési céllal, tehát a sláger a pici méretű, egy-másfél szobás, kiadható, tovább adható lakás, amit keresnek elsősorban. Saját célra való lakásnak viszont még van piaca a csok-os ingatlanoknak, akik ugye családok szeretnének élni a csok-támogatással, azok vásárolnak ilyen ingatlanokat” – mondta Kardos Zoltán, az Openhouse ingatlanszakértője.

Budapesten a legdrágább az V. kerület, itt 2 millió 200 ezer forintnál is többe kerül az új lakások négyzetmétere. A legolcsóbb a XXIII. és XVI. kerület, itt félmillió forint környékén mozog az ár. A fővárosban átlagosan 800 és 900 ezer forint közötti áron van egy négyzetméter, a vidéki nagyvárosokban ennek a felét kell fizetni.

„A statisztika szerint ez 430-450 ezer forint körül van, Budapesten ennek a duplája. Ahhoz képest azt gondolom, hogy elég nagy behozás vagy felzárkózás történt, mert Budapesten régebben is magasabbak voltak jóval az árak, viszont ennek a keresletnek köszönhetően itt is jelentősen felment. Nyilván az építőipar is küzd a kihívásaival: építőanyag árak, kevés munkaerő, ezért ez mind fölfelé viszi az árát az ingatlanoknak” – tette hozzá Kardos Zoltán.

Vidéken az egyetemi nagyvárosokban pörög legjobban az ingatlanpiac. Győrben 1500-nál, Debrecenben és Szegeden 1000-nél is több lakást építenek jelenleg is. A befektetők és a vásárlók is az áremelkedéstől tartanak, ezért sokan vennének lakást.

„Kétféle dolog és egy új dolog, bejött a képbe az áfa-emelkedéssel kapcsolatban. Egyik az ingatlan elhelyezkedése, a másik pedig az, hogy véletlenül se essen bele abba a beruházó, hogy esetleg kicsúszik a 2019. december 31-i határidőből, mert ilyenkor ugye bizonytalan, hogy a megnövekedett áfa költsége kit terhel. És bizony ez reális veszély a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben” – mondta Győző-Molnár István, a szegedi Ingyen Energia Ház Kft. projektvezetője.

A szakértők szerint várhatóan tovább emelkednek a négyzetméterárak. Az új építésű lakások akár az ötödével is drágulhatnak 2019 végéig.