Szanyi Tibor visszatámad

Magyarország büszke lehet arra, hogy olyan rendőrei vannak, akik védik az életet és a vagyont, képesek garantálni a mindennapok biztonságát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a budai Várban, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén. A V4-ek miniszterelnökei prágai egyeztetésükön megállapodtak, hogy csak olyan jelölteket tudnak elfogadni az EU vezetői pozícióira, akik megértik Közép-Európa problémáit - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Felháborító, hogy az ellenzék élén álló Gyurcsány Ferenc kimenekítette Czeglédy Csabát a bírósági eljárás alól, miközben Czeglédy tettestársait elítélték - hangsúlyozta a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula kifejtette: a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás azt igazolja, hogy Czeglédy és társai több mint 6 milliárd forintot süllyesztettek el. Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője felszólította a kormányt, hogy adjon részletes tájékoztatást a nem gyermekeket érintő otthonápolással kapcsolatos visszaélésekről, ha azokra is hivatkozva nem akarja megemelni a támogatások összegét. Felfüggesztette Szanyi Tibor tagsági viszonyát az MSZP Országos Elnöksége. Karácsony Gergely nem a Jobbik főpolgármester-jelöltje, az ellenzéki párt azonban elfogadja a fővárosi előválasztás eredményét és más jelöltet sem támogat - közölte a Jobbik. A Magyar Liberális Párt Áder Jánoshoz fordul annak érdekében, hogy támogassa a Bősz Anett országgyűlési képviselő határozati javaslatát, amely kötelezővé tenné az újrahasznosított papír használatát az önkormányzati és állami tulajdonú intézmények számára. Lakásvásárláskor önerőként is felhasználható a Babaváró támogatás 75 százaléka – ezzel kapcsolatos szabályozások jelentek meg a Magyar Közlönyben. A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a péterfillérek gyűjtését a templomokban. A felajánlott adományokat Ferenc pápa karitatív céljaira fordítják - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak vasárnap Brüsszelben az Európai Unió tagországainak vezetői, amelynek egyetlen napirendi pontjaként a főbb uniós intézmények elnöki tisztségeinek betöltéséről tárgyalnak. Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg a G20-csúcstalálkozón a Die Welt című német konzervatív lap értesülése szerint. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az G20-ak oszakai csúcstalálkozóján nem születtek ugyan átütő erejű döntések, de minden résztvevő megerősítette a világkereskedelem fejlődése iránti elkötelezettségét. Az orosz elnök elmondta, a G20-as csúcstalálkozó résztvevői egyet értettek abban, hogy szembe kell szállni a terrorizmussal kapcsolatos információk internetes terjesztésével. A G20-ak zárónyilatkozatukban felszólították az internetes platformokat, hogy gyorsítsák fel a szigorúbb intézkedések kidolgozását. A Sea-Watch 3 civilhajó őrizetbe vett kapitánya ellen illegális bevándorlás elősegítése, olasz katonai hajóval szemben tanúsított ellenállás, valamint hajószerencsétlenség okozás szándéka címén indított eljárást az illetékes olasz ügyész. Viorica Dancila miniszterelnököt választották a román Szociáldemokrata Párt elnökévé. Mintegy 80 ezer ember vett részt Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn kormányfő is. Egy kormánypárti milícia 26 tagjával végeztek a tálibok Afganisztán északi részén, miközben Dohában a felkelők újabb tárgyalásokra készülnek az amerikaiakkal - közölték helyi tisztségviselők. Rövid találkozóra hívta meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt Donald Trump amerikai elnök a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. Az Egyesült Államok és Kína újraindítja a kereskedelmi tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy nem emeli a kínai importáruk vámját, amíg zajlanak az újrakezdett kereskedelmi tárgyalások a felek között. Több száz tűzoltó igyekezett megfékezni az erdőtüzeket Dél-Franciaországban, ahol előző nap sok helyen 45 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek. Öt ember meghalt az oroszországi Irkutszki területen pusztító súlyos árvizek következtében, orosz hírügynökségek szerint többen eltűntek. Életének 89. évében elhunyt Ungvári Tamás Széchenyi-díjas író, kritikus, műfordító. Budapest saját halottjának tekinti Ungvári Tamás írót - közölte Tarlós István főpolgármester. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között jövő vasárnapig. Zárva lesznek a gyógyszertárak, a háziorvosi rendelők és a szakrendelők július 1-jén, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján, a Semmelweis-napon. A magyar női asztalitenisz-válogatott a negyedik helyen zárta a minszki Európa Játékok csapatversenyét, miután a bronzmérkőzésen 3:2-re alulmaradt a lengyelekkel szemben. A kötöttfogásúak 60 kilogrammos kategóriájában szereplő Torba Erik ezüstérmet, a 77 kilogrammos kategóriában szereplő Lőrincz Tamás bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján. A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor a vigaszágon folytathatja szereplését a minszki Európa Játékokon. Schermann Bianka a kilencedik, Székely Zója pedig a 17. helyen végzett a női tornászok egyéni összetett versenyének döntőjében a minszki Európa Játékokon. Tóth László nyerte - Radihaza Echo nyergében - a Nemzeti Lovardában zajló díjugrató Nagydíj minősítő versenyét.