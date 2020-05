Láng: Karácsony Gergely kampányolás helyett a fővárosiakat védje

Nem foglalkoztak a főpolgármester ajánlásával a budapestiek. Karácsony Gergely azt ajánlotta, hogy a lakhelyükhöz közeli parkban pihenjenek. Ennek ellenére még a külső kerületekbe élők is inkább a most megnyitott Margit-szigetre látogattak ki.

Egy hónapja még a budapesti korlátozások fenntartását kérte a főpolgármester a kormánytól, majd Karácsony Gergely maga is szigorított: kötelezővé tette a maszk viselését a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem sokkal ezután a kormány úgy döntött, hogy a vidéki településeken enyhíti a szigorú korlátozásokat. Karácsony a döntésre egy Facebook posztban reagált és azt írta, egyetért azzal, hogy Budapesten még nincs itt az ideje az enyhítésnek.

Néhány nappal ezután azonban a főpolgármester meggondolta magát. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz azért, hogy Budapesten is enyhüljenek a korlátozások, majd 1 hónap után újra megnyitotta a Margit-szigetet, a Hajógyári szigetet és a Római partot is a kirándulók előtt.

Karácsony Gergelyék, ugyanakkor arra kérték az embereket hogy mégse ezekre a helyekre, hanem a lakhelyükhöz legközelebbi parkokba menjenek. Segítségül még egy térképet is készítettek. A budapestiek többsége azonban ezzel egyáltalán nem foglalkozott.

A Hír TV által megkérdezett emberek többsége szerint, Karácsony Gergely kérése butaság.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely, ahelyett hogy a Budapestiek érdekeit nézné és főpolgármesterként viselkedne, inkább politikai kampányt folytat.

Egy hete még ő maga mondta azt, hogy tartsuk fent a szigorításokat a biztonság érdekében, sőt ugye szájmaszkot javasolt a közösségi közlekedésben és a nyílt utcán is. Budapesten egy világvárosi viszonylatban is maradjanak meg ezek a szigorú szabályok, most pedig azzal vádolja a kormányt, hogy mivel ezt fennhagyta ezt a szigorú szabályozást ezzel bünteti a budapestieket. Én nem gondolnám, hogy bárki bárkit szeretne büntetni én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az ember életekre vigyázzunk.

Láng Zsolt hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergelynek minden eszköze megvan arra, hogy meg tudja védeni a Budapestieket mégis folyamatosan a kormányra mutogat.

Kapcsolódó anyagok:

Látogatható a Margit-sziget

Hír TV