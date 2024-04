Jobbikos múltú háttéremberek segítik Magyar Pétert a szervezésben

Megosztás itt:

Az Iránytű Intézet 2011 óta létezik, tulajdonosa a Jobbik–Konzervatívok-közeli üzletember, Forrai Richárd.

Az agytröszt a kezdetektől fogva a Jobbiknak adott tanácsokat és a mozgalom számára végzett kutatásokat, így a politikai formáció parlamenti frakciója jelentős összegekkel finanszírozta. A Jobbik–Simicska-koalíció megkötését követően, 2015 és 2018 között jelentős megbízások ütötték az Iránytű markát.

Az Iránytű a baloldal összefogását és a külföldi dollárok felbukkanását követően kapott ismét jelentősebb munkákat,

a 2022-es választási kampányban, hogy aztán napjainkban már Magyar Péter használja az adataikat.

A Mandiner most úgy értesült, hogy más jobbikos múltú szereplők is felbukkantak Magyar mögött. Egyikük Illyés Zoltán, aki több alkalommal is jobbikosként indult Újpesten a választásokon, mindannyiszor sikertelenül.

Forrásaik szerint szintén Magyar környezetében működött az elmúlt hetekben az óbudai Lados János is. Lados a 2010-es önkormányzati választásokon a Jobbik színeiben indult a XI. kerületben képviselőként, de nem szerzett mandátumot.

Szintén Magyar Péter szervezkedését segíti Kiss Zoltán Imre, aki korábban a Jobbik Ifjúsági Tagozatának tagjaként szerepelt.

A teljes cikket a Mandiner.hu-n olvashatják.