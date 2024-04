Egyre több óbudai lakos panaszkodik a III. kerület állapotára + videó

Megosztás itt:

Az óbudai lakók arra panaszkodnak, hogy hiába tesznek több különböző problémával kapcsolatban is panaszt a polgármesternél, vagy az önkormányzatnál, egyik esetben sem történik előrelépés.

Többek között felháborodást váltott ki a Raktár utca közelében létesítendő bekötőút, aminek a terve lakossági hozzájárulás nélkül jött létre.

Egy másik állandó panaszforrás az utak állapota.

Sok helyen a parkoló autókat és a kátyúkat kell kerülgetni, hogy ne az autók futóműve, vagy a felnije bánja. A helyiek állítják, már jelentették a ezeket a problémákat a kerületvezetés felé. Azt mondák: a legtöbb bejelentést figyelmen kívül hagyták, de az egyik panaszlevélre reagálva, az önkormányzat azt írta, hogy idén március 15-ig kijavítják az úthibákat. A burkolatjavítás azonban csaknem másfél hónappal később sem történt meg.

Szintén sok panasz érkezik az utcán heverő szemétre. A lakók hiába jelentik az önkormányzatnál a szeméthalmokat van, hogy két hétig sem szállítják el a hulladékot.

Azt látjuk, hogy minden olyan tevékenységre, amellyel saját magukat gazdagítják megy a pénz és minden olyan tevékenységre, vagy ügyre, amelybe még több pénzt kéne fektetni, hogy fejlesszük Óbudát, vagy fejlesszük a köztisztasági állapotokat, onnan pedig pénzelvonást látunk – hangsúlyozta Malinás Sándor. Az óbudai Fidelitas elnöke azt is hozzátette: a háttérben megbújó ok, arra, hogy miért is romlik ilyen rohamos állapotban Óbuda, az a költségvetési források rossz felhasználása.

A panaszokkal kapcsolatban kerestük Óbuda önkormányzatát, de adásunkig nem érkezett válasz.