A Fidesz pontot tett a viták végére és kilép az EPP képviselőcsoportjából

4211 az új koronavírus-fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 439 900 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136 beteg. Közel 6500 embert ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, már 758 037 fő a beoltottak száma, közülük 253 368 fő már a második oltását is megkapta. Rajtunk is múlik, hogy szükség lesz-e további korlátozó intézkedésekre - hangsúlyozta videóüzenetében a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla kiemelte: a koronavírus semmit nem veszített az erejéből, és ha nem tudjuk kordában tartani a számokat, akkor akár további szigorításokra is sor kerülhet. A koronavírus járvány sem az első sem a második hullámban nem produkált ilyen rohamosan növekvő számokat, de az ellátórendszer felkészült – mondta Kollár Lajos miniszteri főtanácsadó a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Kollár Lajos közölte: az első hullámban sok bírálat érte a kormányt, hogy feleslegesen biztosított több ágyat, lélegeztetőgépet, de utólag azt lehet látni, hogy ez helyes lépés volt, hiszen most rendelkezésre áll a szükséges kapacitás. A fokozódó járványhelyzet ellenére is történelmi előrelépés valósul meg a magyar egészségügyben - fogalmazott Facebook-oldalán az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt írta: jelentősen emelkednek az orvosi és szakdolgozó bérek, kivezetik a hálapénzt, valamint különválik a magán és az állami ellátás. Czeglédy Csaba pénzt adott át Kunhalmi Ágnesnek a budapesti kampány finanszírozására - ezt mondta a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Budai Gyula úgy fogalmazott: a nyomozó hatóság kifejezetten a költségvetési csalással, a gazdasági csalással és az okirathamisítással foglalkozott, amivel kapcsolatban a vádemelés meg is történt. Már több mint 400 ezer ember munkahelyének megvédését és újrateremtését segítette a kormány a bértámogatási programokkal - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Egyre népszerűbb a kisvállalati adó, az Európai Unió egyik legversenyképesebb adófajtája, az adóhivatal nyilvántartásában már 65 ezer kivás céget tartanak nyilván - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Új finanszírozási rendszer jön ősztől az egyetemeken. Míg eddig az állami támogatás jórészt a felvett diákok számától függött, a jövőben meghatározó szempont lesz a tudományos, kutatási tevékenység is - írta a Magyar Nemzet. A járvány ellenére egyértelmű előrelépés történt a zöldpénzügyekben tavaly, számos bank dolgozik zöldhitelek bevezetésén, a magyar állam pedig zöldállampapírokat bocsátott ki sikeresen - mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Budajenőn új óvoda épült a kormány 480 millió forintos támogatásával – írta Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Már több mint 230 ezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos a közösségi oldalán. Az Európai Néppárt az önfeladás útját járja évek óta, erre példa az is, ahogy a migráció kérdéséhez viszonyultak - mondta Simicskó Istvánnal a KDNP frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Eddig, az első két hónapban 16 300 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az Európai Néppárt európai parlamenti csoportja megszavazta a frakció alapszabályát módosító tervezetet - közölte Pedro Lopez de Pablo, az EPP EP-frakciójának alelnöke a Twitteren. A módosítás többek között lehetővé teszi az egyéni tagság megszüntetése mellett egy egész csoport tagságának kollektív megszüntetését is kellő indokok alapján, a pártcsalád alapszabályának legsúlyosabb megsértése esetén. Kilép a Fidesz az Európai Néppárt frakciójából - a döntést Novák Katalin jelentette be Twitter-oldalán. A Fidesz alelnöke úgy fogalmazott: nem hagyhatják, hogy elhallgattassák az európai parlamenti képviselőiket vagy korlátozzák őket a szavazati jogukban. A politikus egyértelművé tette: jelenleg az a legfontosabb, hogy kezeljék a világjárványt és emberéleteket mentsenek. A román kormány kinevezte Arad, Kolozs, Szatmár és Szilágy megyének a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által jelölt prefektusát - közölte az RMDSZ. A világon 114,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,5 millió, a gyógyultaké 64,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Rekordmagasra emelkedett a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma Csehországban. Jelenleg több mint 8100 személyt kezelnek Coviddal a cseh kórházakban, súlyos állapotban 1661 személy van, százzal több, mint vasárnap. Teljes lezárás, kijárási tilalom és akár a határok újrazárása is várhat Montenegróra a politikusok bejelentései szerint, a rossz járványmutatók miatt az egészségügyi miniszter ugyanis teljes lezárást, míg a köztársasági elnök határzárást követel. Olaszországban a vakcinahiány miatt nem halad az oltás, a halottak száma meghaladta a 98 ezret - közölte a római az egészségügyi minisztérium. Újabb, ezúttal New York-i koronavírus-variánst hordozókat találtak Izraelben - jelentette a helyi média. A kínai hatóságok azt tervezik, hogy júniusra beoltják a közel 1,4 milliárdos ország lakosainak negyven százalékát a koronavírus ellen - közölte az állami média egészségügyi illetékesekre hivatkozva. Moszkva „ellenséges oroszellenes kirohanásnak” nevezte kedden a Washington által a Navalnij-ügyben bejelentett szankciókat, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy „ne játsszon a tűzzel”. A Kreml Oroszország belügyeibe való beavatkozásnak tekinti az Egyesült Államok és az Európai Unió által a Navalnij-ügy címén meghirdetett legújabb szankciókat - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak Moszkvában. Nem mond le tisztségéről az ausztrál igazságügyi tárca vezetője, aki ma elismerte, ő az a korábban meg nem nevezett miniszter, akit nemi erőszakkal vádoltak a médiában, ám sajtótájékoztatóján leszögezte: nem követte el a bűncselekményt. Legkevesebb három tüntető - köztük egy kiskorú - életét vesztette és több megsebesült a biztonsági erőkkel zajló összecsapásokban a mianmari Mandalaj térségében. Rakétatámadás ért egy iraki katonai légitámaszpontot, a pápa látogatása előtt két nappal - jelentette az iraki hivatalos hírügynökség, és megerősítette ezt a nemzetközi koalíciós erők szóvivője. Lezuhant egy utasszállító kisrepülőgép Dél-Szudán Jonglei térségében, a fedélzeten tartózkodó mind a tíz ember életét vesztette. Rendszeresen bántalmazta gyermekét és saját szüleit is az a nagykanizsai nő, aki tavaly nyáron kádba fojtva meg akarta ölni a nyolcéves fiát - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője. Országos ellenőrzés lesz az utakon március 8. és 14. között - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Két-három kilométeres a torlódás az M1-es autópályán a főváros irányába, a Győr-Moson-Sopron megyei Nagyszentjános térségében, továbbá az M0-ás autóút keleti szakaszán is lassabb haladásra kell számítani - közölte az Útinform. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - CN Barceloneta 11:10 Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - Puskás Akadémia FC 0:1; Budapest Honvéd - MTK Budapes 3:2; Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK 1:0 Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Győri Audi ETO KC 20:41 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves - Opten-Vasas 5:3; Sport Club Csíkszereda - Gyergyói Hoki Klub 3:2; FTC-Telekom - MAC HKB Újbuda 4:1; DEAC - UTE 3:2 Kasza Róbert ezüstérmet nyert a férfiak versenyében a budapesti fedettpályás nemzetközi idénynyitó öttusaviadalon, ezzel egyben országos bajnoki címet is szerzett.