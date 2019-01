Orbán Viktor első kormányinfója – Csörte

2019. JANUÁR 10., CSÜTÖRTÖK ORBÁN VIKTOR: A GAZDASÁG STABIL ÉS EZ VÁRHATÓ IDÉN IS: A HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA 6%-KAL NÕTT, A BRUTTÓ BÉREK PEDIG ÁTLAGOSAN 11%-KAL. 1 MILLIÓ 382 EZER KÉRDÕÍVET KÜLDTEK VISSZA A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓBAN EMELTE KI A MINISZTERELNÖK A KORMÁNYINFÓN. ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ LEHET A MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS, A CÉL, HOGY AZ EURÓPAI INTÉZMÉNYEKBEN A BEVÁNDORLÁSELLENESEK KERÜLJENEK TÖBBSÉGBE. A MIGRÁCIÓ MÉLYSÉGÉBEN ALAKÍTJA ÁT A TELJES EURÓPAI POLITIKÁT, ÚJRAÉRTELMEZI A KERESZTÉNYSÉGHEZ VALÓ VISZONYT JELENTETTE KI ORBÁN VIKTOR. MSZP-PÁRBESZÉD: HAZUDOTT A MINISZTERELNÖK, NEM A VALÓSÁGRÓL BESZÉLT. A DK SZERINT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK GYÁVÁN MEGFUTAMODOTT A VALÓDI KÉRDÉSEK ELÕL. AZ LMP SZERINT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MELLÉBESZÉLT CSÜTÖRTÖKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. FIDESZ: CSAK MI ELLENEZZÜK A BEVÁNDORLÁST MAGYARORSZÁGON. TÖBB MINT 8 MILLIÓ FORINT BÍRSÁGGAL ZÁRULT A TÉLI ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. BIZTONSÁGOSAN, AZ ELÕÍRÁSOKNAK MEGFELELÕEN ÜZEMELTEK TAVALY AZ ATOMENERGIÁT ALKALMAZÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAPÍTOTTA MEG AZ ATOMENERGIA HIVATAL. TÁLLAI ANDRÁS PM-ÁLLAMTITKÁR: AZ ÉV ELEJÉTÕL NEM KELL JÁRULÉKOT FIZETNIÜK A NYUGDÍJAS MUNKAVÁLLALÓKNAK, CSAK A 15 SZÁZALÉKNYI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT. KÓSA LAJOS: HIÁBA ÁLLÍTJA DEMETER MÁRTA, HOGY A HÁZELNÖKNEK NINCS JOGA VISSZAVONNI A NATO-BAN BETÖLTÖTT MANDÁTUMÁT, AZ LMP-NEK ÚJ TAGOT KELL JELÖLNIE. NAK: CSÖKKENTI A GAZDÁK TERHEIT AZ ÚJ VÍZÜGYI SZABÁLYOZÁS, AMI A KORÁBBI 5-RÕL 20 ÉVRE EMELTE AZ ÖNTÖZÉSRE SZÓLÓ ENGEDÉLY ÉRVÉNYESSÉGÉT. HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK BÛNTETTE MIATT NYOMOZ FEKETE-GYÕR ANDRÁS MOMENTUM-ELNÖK ELLEN A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG. FEKETE-GYÕRT EGY MAGÁNSZEMÉLY MELLETT A NEMZETI NYOMOZÓ IRODA IS FELJELENTETTE, AMIÉRT EGY TÜNTETÉSEN FÜSTBOMBÁT DOBOTT A RENDÕRÖK KÖZÉ. A TESCO MELLETT A SPAR SEM TERVEZI A 400 ÓRÁS TÚLÓRAKERET ALKALMAZÁSÁT MAGYAR IDÕK. NAV: MEGSZÛNT A MOBILITÁSI CÉLÚ LAKHATÁSI ÉS A LAKÁSCÉLÚ MUNKÁLTATÓI TÁMOGATÁS ADÓMENTESSÉGE, TOVÁBBÁ VÁLTOZTAK A MUNKÁSSZÁLLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER BERLINBEN: MAGASABB SZINTRE KELL EMELNI A MAGYAR-NÉMET TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS EGYÜTTMÛKÖDÉST! STABIL HITELKÉPESSÉGGEL KEZDI 2019-ET KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA KÖZÖLTE A MOODY'S HITELMINÕSÍTÕ INTÉZET. NAPIRENDRE TÛZI AZ EURÓPAI PARLAMENT A MAGYARORSZÁGI HELYZETET JANUÁR VÉGÉN, BRÜSSZELI PLENÁRIS ÜLÉSÉN. A VITÁT A ZÖLDPÁRTI FRAKCIÓ KEZDEMÉNYEZTE, SARGENTINI SZERINT „NAPRÓL NAPRA ROMLIK A HELYZET MAGYARORSZÁGON”. KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ ELUTASÍTOTTA A KORMÁNYFÕ MINISZTERJELÖLTJEINEK KINEVEZÉSÉT TÖRVÉNYESSÉGI KIFOGÁSOKRA HIVATKOZVA. 3 NAPOT ADOTT A KORMÁNYNAK A BRIT PARLAMENT EGY ÚJ BREXITTERV BENYÚJTÁSÁRA. MEGKEZDTE AMSZTERDAMBA KÖLTÖZÉSÉT AZ EDDIG LONDONBAN MÛKÖDÕ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG A BREXIT MIATT. TÖBB MINT EGYMILLIÓ EURÓ GYÛLT ÖSSZE A SÁRGAMELLÉNYESEK ELLENI ÖSSZECSAPÁSOKBAN MEGSÉRÜLT FRANCIA RENDÕRÖK TÁMOGATÁSÁRA. DRÓNNAL TÁMADTAK EGY KATONAI DÍSZSZEMLÉRE HÚSZI LÁZADÓK DÉLNYUGAT-JEMENBEN, TÖBBEN MEGHALTAK, MAGAS RANGÚ KATONAI VEZETÕK SEBESÜLTEK MEG. HÚSZ HOLTTESTET TALÁLTAK A HATÓSÁGOK AZ AMERIKAI HATÁRHOZ KÖZELI NUEVO LAREDO VÁROS MELLETT, KÖZÜLÜK 17 ÖSSZEÉGETT. EGY EUROSZKEPTIKUS VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG MEGTEREMTÉSÉRÕL TÁRGYAL VARSÓBAN MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER. TOVÁBBRA SINCS KÉTPÁRTI EGYEZSÉG AZ AMERIKAI KORMÁNYZATI LEÁLLÁS FELOLDÁSÁRÓL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK BELEEGYEZNE, HOGY NE FAL, HANEM ACÉLKERÍTÉS ÉPÜLJÖN AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON. MEXIKÓI ELNÖK: AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRFAL KÖRÜL KIALAKULT VITA AMERIKAI BELPOLITIKAI PROBLÉMA. TÖBB SZÁZ JÁRATOT TÖRÖLTEK TÖBB NÉMETORSZÁGI REPÜLÕTÉREN A BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÓK DOLGOZÓINAK EGÉSZ NAPOS SZTRÁJKJA MIATT. KÉTNAPOS HIVATALOS LÁTOGATÁST KEZD ATHÉNBAN ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. SZÁZAK REKEDTEK AZ AUTÓPÁLYÁN SZERDA ÉJJEL NÉMETORSZÁG DÉLI RÉSZÉN A KÖRNYÉKEN TOMBOLÓ HÓVIHAR MIATT. SALZBURG TARTOMÁNYBAN KÖRÜLBELÜL 900 HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL, AZ ORSZÁG EGYES RÉSZEIN A KÖZLEKEDÉS IS AKADOZIK. GYAKORLÓREPÜLÉS KÖZBEN ELTÛNT EGY FRANCIA VADÁSZBOMBÁZÓ A SVÁJCI HATÁRNÁL, A KERESÉST MEGKEZDTÉK. AZ IRÁNI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MEGERÕSÍTETTE, HOGY MICHAEL WHITE AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRT ÕRIZETBE VETTÉK, ÉS EGY IRÁNI BÖRTÖNBEN TARTJÁK FOGVA. HALÁLRA GÁZOLT EGY KAMION EGY GYALOGOST CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN A DEBRECENBÕL KIVEZETÕ 471-ES ÚTON. TÖBB MINT EGYMILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ VÁGOTT DOHÁNYT TALÁLTAK EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ AUTÓBAN A CSENGERSIMAI HATÁRÁTKELÕHELYEN. ÁROKBA CSÚSZOTT EGY AUTÓBUSZ OROSZLÁNY ÉS KÖRNYE KÖZÖTT, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. 75 KG KÁBÍTÓSZERT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY SZERB SZEMÉLYAUTÓBAN RÖSZKÉNÉL, A SOFÕRT LETARTÓZTATTÁK. FÜSTPRÓBÁT TART FEBRUÁR VÉGÉIG A BKV A 3-AS METRÓ ÉSZAKI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVÕ ÁLLOMÁSAIN, AMINEK CÉLJA AZ ÚJ SZELLÕZÕBERENDEZÉSEK ELLENÕRZÉSE.