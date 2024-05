Újra földönkívüliekről készít sci-fit az E.T. rendezője

Hollywood legsikeresebb filmese olyan nagy nyári kasszasikereket rendezett, mint A cápa, az E.T. - A földönkívüli, vagy az Indiana Jones-sorozat és a Jurassic Park. Az amerikai filmakadémia pedig két alkotását, a Schindler listáját és a Ryan közlegény megmentését is rendezői Oscarral jutalmazta.

