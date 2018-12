Sokan keresik a magyar tervezők termékeit az ünnepi időszakban

Egyre népszerűbbek a magyar tervezők termékei, különösen az ünnepi időszakban fogynak az egyedi ruhák, táskák, ékszerek. A tervezői vásár most is sokakat vonzott, akárcsak az egyik szentendrei galéria nyílt napja.

A szentendrei galéria nyílt napján főként akrillal, temperával és különböző szalagokkal dolgozhatnak a látogatók.

„Egy sablonról átmásoltam festékkel egy műanyag lapra és ragasztóval körbe ragasztóztam és csillámot szórtam rá” – mesélte Merész Benedek.

A mintákat a művészettörténészek hozzák. A közös ajándékkészítésben pedig bárki részt vehet.

„Hoztam néhány olyan motívumot, ami a Karácsonyhoz köthető, például a galamb szimbóluma, ami a békét jelenti vagy szívet, ami a szeretetet és olyan műalkotásokat kerestem, amin ezek a motívumok megjelennek és ezeket könnyű akár lemásolni is, vagy akár inspirációt meríteni belőlük” – mondta Sipos Tünde, művészettörténész.

Egy másik épületben a tűzzománccal ismerkedhetnek a látogatók. A hátteret pedig a család című kortárs tárlat biztosítja az adventi programhoz.

„Minőségi alkalmat keresünk arra, hogy a művészettel, a művészekkel tudjanak találkozni a hozzánk látogatók. Úgy látjuk, hogy erre van nyitottság és van érdeklődés. Mind a felnőttek, mind a gyerekek nagyon szívesen látogatják ezeket a programokat. Nekünk nagyon fontos, hogy ne csak végigszaladjanak a galérián, ne csak úgy találkozzanak a képpel, hogy megállnak, megnézik és haza mennek, hanem ők maguk is alkothassanak” – mondta Tardy-Molnár Anna, a MANK Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Ha műtárgyat nem is, de magyar tervezők alkotásait sokan keresik az év végi időszakban. Az időről időre megrendezett WAMP design vásár most is ezreket vonzott a Millenárisra.

„Amikor elkezdtük 2006-ban ez még elég nagy újdonság volt. Most már úgy látjuk, hogy kialakult egy törzsközönség, aki rájött, hogy van egy ilyen alternatíva is és nem csak plázában lehet vásárolni, hanem ki lehet jönni egy ilyen vásárra, ennek azért más a hangulata. Lehet találkozni a tervezővel, minden terméknek megvan a története és lehet, hogy ez egy kicsit magasabb árú, mondjuk mint egy tömegtermék, de nem annyival valószínűleg tartósabb is” – mondta Vári Zsófia, a WAMP design vásár ügyvezetője.

A vásárlók többsége ajándékot keres és gyakori, hogy valaki visszatérő vendég.

A tervezők közül kevesen tartanak fent saját üzletet, sokan inkább csak weboldalon árulnak. Egyikük azt mondta: a vásárlók egyre tudatosabban válogatnak az elérhető termékek közül.