Varga Dénes befejezi, Vámos Márton és Manhercz Krisztián visszatér a Ferencvároshoz

A sajtóeseményen a bajnoki és kupaezüstérmes női csapat is ott volt: távozott a klubtól Dömsödi Dalma, Gerendás Matilda, Pőcze Panna és Tóth-Csabai Dóra. Az érkezők között két kiváló légiós szerepel, a háromszoros BL-győztes, a 2022-es Európa-bajnokság MVP-je, a görög Elefteria Plevritu, valamint a holland center Noa De Vries is az FTC-hez szerződik. Magyar vonalról a francia válogatottal az olimpiára készülő Herczka Orsolya mellett Fekete Flórával erősödik a gárda, amelynek vezetőedzője a visszavonuló Gerendás György után Matajsz Márk lesz.

Kiemelte, Vámos Mártonnal a világ egyik legjobb balkezese kerül vissza a Ferencvároshoz. A játékos elmondta, hogy várja már a közös munkát a szerbek klasszisával, a BL négyes döntő MVP-jének választott Dusan Mandiccsal, akivel remek párost alkothatnak majd a "rossz kéz" oldalon. Manhercz 2017 és 2018 között játszott a zöld-fehéreknél, akkor, ahogyan Nyíri Zoltán fogalmazott, valamit félbehagytak. A 27 éves pólós elmondta, rengeteget fejlődött azóta és más ember is lett, most pedig nagyon várja, hogy a lehető legnagyobb sikerekért küzdjön a Ferencváros színeiben. Vismeg Zsomborról Nyíri Zoltán kijelentette, egy olyan tehetséges fiatalról van szó, akinek nagy jövője lehet a modern vízilabdában, ehhez azonban kőkeményen kell majd dolgoznia a csapatnál.

Nyíri Zoltán Vámos és Manhercz visszatérése kapcsán megjegyezte, azzal, hogy a válogatott két újabb meghatározó alakja csatlakozik a kerethez, Varga Zsolt együttesét is segítik, ami egy Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is jól bevált recept.

