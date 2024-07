Oda a döntő? Egy biztonsági ember okozott sérülést a spanyol csapatkapitánynak + videó

Megosztás itt:

Mint ismeretes a labdarúgó Európa-bajnokság keddi müncheni elődöntőjében az ibériaiak 2-1-re megverték Franciaországot. A mérkőzést követő ünneplés közben azonban

elképesztő dolog történt: egy túlbuzgó biztonsági ember elcsúszott Álvaro Morata, a spanyolok csapatkapitánya-csatára mellett,

olyan szerencsétlenül, hogy sérülést okozott a focistának!

Oda az Eb-döntő?

A helyzetet még kellemetlenebbé teszi, hogy a sérülést okozó ember a spanyol biztonsági csapat tagja.

A nem mindennapi esetet itt nézheti meg: