Nagy izgalmakra számítanak a hétvégén a magyar autóversenyen

"Miskolc és Diósgyőr utoljára négy éve szerepelt az ORB1 versenynaptárában, és sajnos akkor egy tragikus baleset árnyékolta be a futamot. Lelkileg minden bizonnyal nehéz lesz újra itt versenyeznünk és rossz érzésekkel fogunk rajthoz állni a mályinkai szakaszon, ugyanis itt veszítettük el Tóth Zsolti navigátor barátunkat" - nyilatkozott a tavaly abszolútban ezüstérmes és az idénynyitó futam után az összetettben most is második helyen álló Turán Frigyes. A Shell Helix Ultra csapatának versenyzője hozzátette, komoly csatára számít annak ellenére is, hogy többen külföldön állnak rajthoz ezen a hétvégén.

A HUMDA országos ralibajnokság április közepén a murvás Rally Hungary-vel kezdődött, amely egyben az Európa-bajnokság (ERC) szezonnyitója is volt. A folytatásra a négy géposztályban több mint 120 páros nevezett, az ORB1 mellett az ORB2 és az ORB3, valamint a klasszikus autókat felvonultató Historic kategória mezőnye is elindul a Miskolc környéki viadalon. A másod- és harmadosztály csak szombaton versenyez, az élvonal, illetve a Historic küzdelmei vasárnap zárulnak.

