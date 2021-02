Megfertőződött a brit vírusmutációval egy németországi idősotthon 14 beoltott lakója

Lehet oltani az orosz vakcinával, megkapta az engedélyt - közölte az Emberi Erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: A Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a vizsgálatát és megállapította: a Szputnyik V vakcina biztonságos és hatásos szer. A kiegyensúlyozott magyar járványügyi adatok ellenére sem szabad hátradőlni, most van itt az ideje az oltakozásnak - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos a közmédiának nyilatkozva. A legjobb vakcina a beadott vakcina - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Kincses Gyula szerint most minden oltás sokkal több életet ment meg, mint amennyit kockáztat. Zökkenőmentesen halad az idősek beoltása a koronavírus elleni vakcinával Miskolcon és Székesfehérváron - hangzott el az M1-en. A magyar járványkezelés azért sikeres, mert határozott és előre mutató szabályokat hozott a kormány - mondta a Hír Tv Híradójának a Semmelweis Egyetem rektora. Merkely Béla hangsúlyozta: az intézkedések lazítását csak a fertőzésen átesettek és a beoltottak körében lehet majd elkezdeni, de nagyon fontos kivárni azt az időt, amíg legalább 2-2,5 és félmillió ember megkapja az oltást. 1 370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 376 495-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 090 főre emelkedett. A gazdaság újranyitási akciótervében szereplő,10 millió forintos kamatmentes gyorskölcsön a legsérülékenyebb kis- és középvállalkozásoknak segít – közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály hangsúlyozta, a 100 milliárd forintos hitelkeretű program három év türelmi időt hagy a törlesztés megkezdésére, a kabinet ezzel is időt hagy arra, hogy az ágazat újra talpra állhasson. A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön több tízezer kisvállalkozásnak jelenthet segítséget; a leginkább bajba lévőket célozza, amelyeknek a - legfeljebb - 10 millió forint óriási segítség - nyilatkozta Parragh László, a MKIK elnöke az M1-en. A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében meghosszabbítja a távmunka szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az Uniónak döntenie kell Dobrev Klára mentelmi jogáról - jelentette ki Budai Gyula a Bayer show-ban. A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult Gyurcsány Ferenc feleségének cége miatt. A világon 105,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 58,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az osztrák kancellár szerint a gyártási nehézségek mellett az Európai Gyógyszerügynökség is felelős azért, hogy nem megfelelő az ellátás az EU-ban az új típusú koronavírus elleni védőoltásokból. Ausztria már gyártaná is az orosz és a kínai vakcinákat. Sebastian Kurz a Welt am Sonntag német lapnak azt mondta: ő a két gyártó bármelyikének készítményét beadatná magának. Ausztria bejelentette, hogy megszigorítja az ellenőrzést a határokon, hozzátéve, hogy a világjárvány idején meg kellene akadályozni a nem létfontosságú utazásokat. Az elmúlt egy hétben csökkenő tendenciát mutatott az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában - derült ki a válságstábok jelentéséből. Ukrajnában több mint háromezer új koronavírusos beteget jegyeztek fel, mintegy ezerrel kevesebbet a megelőző napinál, megint sokan kerültek viszont kórházba. Tovább romlott az utóbbi napokban a koronavírusjárvány-helyzet Csehországban. Szombaton mintegy 4800 új fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, 750-nel többet, mint egy hete. Megfertőződött az új típusú koronavírus először Nagy-Britanniában azonosított változatával egy németországi idősotthon 14 lakója, akik már mind megkapták a SARS-CoV-2 elleni védőoltás mindkét adagját - jelentette a Norddeutscher Rundfunk médiatársaság. Az új koronavírus brazíliai és angol mutációjának gyors terjedése miatt hétfőtől két hétre karantén alá helyezik Perugia és Terni város térségét, miközben Bolzano ismét vörös, vagyis kiemelten veszélyes zónába kerül át. Szigorú korlátozásokat vezettek be a Norvégia délnyugati részén fekvő Bergenben és a környékbeli településeken, hogy megfékezzék a jóval fertőzőbb koronavírus-mutációk gyors terjedését. Meghaladta a 12,5 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában. Az újonnan kiszűrt fertőzések, a kórházi kezelésre szorulók és a halálozások száma továbbra is jelentős ütemben csökken. Oroszországban júniusig minden jelentkező megkaphatja a Covid-19 betegség elleni védőoltást - jelentette ki Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója a Rosszija 1 televíziónak. Izrael óvatos nyitásba kezdett a közel egyhónapos szigorú zárlat után, dacára a magas járványügyi adatoknak - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Akár 700 ezer halottja is lehet a koronavírus-járványnak nyár elejére az Egyesült Államokban - a Washington Egyetem egészségügyi előrejelzésében szereplő legrosszabb forgatókönyv szerint. Bangladesben elkezdődött a tömeges oltás az új koronavírus ellen, és közben a hatóságok folytatják a regisztrációra szóló felhívást. Afganisztán félmillió adag oltóanyagot kapott Indiától ajándékba. Az indiai kormány sürgősséggel jóváhagyott egy százezer adagos vakcinaszállítmányt Kambodzsának, és azt tervezi, hogy Mongóliának és több csendes-óceáni szigetországnak is szállít oltóanyagot a koronavírus ellen. Irán végleges és visszafordíthatatlan döntése, hogy akkor teljesíti ismét a 2015. évi atomalkut, ha Washington feloldja az ellene elrendelt szankciókat - közölte az iráni állami televízió jelentése szerint Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője. Több tízezres tüntetés kezdődött ismét Rangunban a mianmari hadsereg hatalomátvétele miatt és azért, hogy engedjék szabadon az országot eddig vezető, most már őrizetben tartott Aung Szan Szú Kjít, illetve a többi bezárt politikai vezetőt. Közlekedési fennakadásokat okozott a havazás és a jégeső Németország több tartományában. Hollandiában közlekedési fennakadásokat okozott a Darcy nevű hóvihar, az országban életbe léptették a legmagasabb szintű, vörös riasztási fokozatot. Letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint megölte az élettársát és a holttestét egy dögkútba rejtette - közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Elfogtak a ceglédi rendőrök egy álorvost és a segítőjét, akik a koronavírus elleni oltásra hivatkozva pénzt csaltak ki egy idős asszonytól és lányától Tápiószőlősön - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Két ember meghalt a 32-es úton Szolnoknál, ahol egy személyautó árokba hajtott, majd felborult - tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A Siófok KC biztosította negyeddöntőbe jutását a női kézilabda Európa-ligában, miután házigazdaként 31-24-re legyőzte a román Dunarea Braila csapatát a csoportkör negyedik fordulójában. Az UVSE a papírformának megfelelően legyőzte a francia Lille együttesét, így csoportja házigazdájaként az első helyen jutott a legjobb nyolc közé a női vízilabda Euroligában. Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC 2:0; Paksi FC-Budafoki MTE 4:1; ZTE FC-Puskás Akadémia FC 1:2 Férfi kézilabda NB I: Csurgói KK-Telekom Veszprém 33:33 Osztrák jégkorongliga: EC-KAC (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 2:1 A Puskás Aréna ad otthont az RB Leipzig-FC Liverpool párharc első felvonásának a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.