Gőzerővel készülnek a választásra az olasz pártok

Megosztás itt:

A Rosellatum választási törvény értelmében augusztus 12. és 14. között kell közzétenniük a pártoknak szövetségeseik, valamint kormányprogramjuk pontos bemutatását. A jobbközép partnerek közös programjának alappilléreit máris részletezi az Il Giornale napilap, míg a baloldali Demokrata Párt és a kisebb baloldali alakulatok még mindig a koalíció felállításának lehetőségeiről vitáznak – noha az ország jövőjére vonatkozó politikai perspektívák átlátható ismertetése komoly befolyással lehet a választási eredmények alakulására.

A három jobbközép párt összehangolt kormányprogramjának középpontjában az adócsökkentések és a közbiztonság megerősítése áll

– ismertette az Il Giornale.

A Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország! „jövőbelátó” programja nyolc alapvető pontban vázolja fel a megoldásra váró legégetőbb kérdéseket. A párt programjának fő pillérei az adócsökkentés mellett a bürokrácia lefaragása, az elhúzódó bírósági perek rövidre zárása, a közbiztonság megerősítése, a fiatalok és idősek támogatása, továbbá szerepelnek benne környezetvédelmi és külpolitikai kérdések is. A részletes bemutatásra a következő napokban kerül majd sor, azonban az olasz sajtó már arról cikkez, hogy a családtámogatások és a fiatal házasok egyéves adómentessége is szerepel majd Berlusconi pártjának kampányában.

A Matteo Salvini vezette Liga a migrációs politika szigorítását ígéri a választópolgároknak, ugyanis Olaszországot továbbra is hatalmas migrációs válság sújtja, amely megoldásra vár.

Mindezt a számok is bizonyítják: év eleje óta mintegy negyvenezer bevándorló érkezett a Földközi-tengeren keresztül az országba. Salvini a sajtó munkatársainak hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évben számtalanszor kérte Mario Draghi kormányfőtől és Luciana Lamorgese belügyminisztertől, hogy hathatós intézkedéseket léptessenek életbe a bevándorláspolitikában és a határvédelemben. „Szerencsére Lamorgese helyét két hónap múlva már más fogja betölteni” – utalt a belpolitikai irányváltásra a Liga vezetője. Salvini arról is beszélt, amennyiben az olaszok is úgy kívánják, visszatérhet a belügyminiszteri székbe. A migrációügyi kérdések megoldása mellett a Liga bevezetné az egysávos adórendszert, megreformálná a nyugdíjrendszert, nukleáris energiaforrásokat alakítana ki és eltörölné az elmúlt évek során felhalmozódott adótartozásokat.

A jelenleg legnagyobb népszerűségnek örvendő, Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek párt programjának középpontjában pedig az országot fenyegető súlyos energiaválság megoldása áll. A program szerint továbbá azonnal megszüntetnék a polgári alapjövedelmet és felszámolnák az illegális bevándorlást.

A jobbközép partnerek már a tárgyalásokat is megkezdték az új kormány minisztertanácsi testületének összetételéről, ám a baloldalon korántsem ennyire biztató a helyzet. A jelenleg második legnagyobb frakció, a Demokrata Párt főtitkára, Enrico Letta ugyan tárgyalásokat kezdeményezett a potenciális szövetségesekkel, azonban azok egyáltalán nem zökkenőmentesek. Nemcsak a jelöltek személye, hanem a kormányprogram körvonalainak meghatározása is komoly kihívást jelent a politikusok számára. Carlo Calenda, az Akció párt főtitkára például máris visszautasította a Letta által felterjesztett jelöltek névlistáját.

Fotó: AFP/Tiziana Fab