Felcsillant a kegyelem reménye Edward Snowdennek

A kérdés azután merült fel egyáltalán, hogy The New York Post című lapnak Donald Trump néhány napja arról beszélt, hogy „sokak szerint nem bántak tisztességesen” Edward Snowdennel. Az újság úgy tudja, hogy az elnök kikérte tanácsadói véleményét egy esetleges kegyelemmel kapcsolatban. Ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy korábban több tucatnyiszor nevezte árulónak a férfit, sőt kivégzését szorgalmazta.

Edward Snowden évek óta Oroszországban él száműzetésben, miután 2013-ban lerántotta a leplet arról, hogy a National Security Agency (NSA) amerikai hírszerzési szervezet széles körben megfigyeli az embereket, sőt még a szövetséges politikai vezetőket is. Nagy botrányt kavaró leleplezése után személye megosztotta az Egyesült Államokat: egyesek szerint nemzetbiztonsági titkokat hozott nyilvánosságra, ezért áruló, mások szerint a szabadság hőse. Kiállt mellette az utóbbi időben a republikánus szenátor Rand Paul és az ugyancsak republikánus Thomas Massie is.

Egyelrőe ha hazatérne, minden bizonnyal börtön várna rá. A szivárogtató Twitteren üdvözölte a hírt, emlékeztetve rá, hogy legutóbb 2016-ban, még Barack Obama elönöksége alatt merült fel az elnöki kegyelem ötlete.

Korábban már több kampányt is indítottak azért, hogy kegyelmet harcoljanak ki a számára. Legutóbb 2017-ben több mint egymillió aláírás gyűlt össze az ezt követelő Fehér Házba is eljuttatott petíción.

Edward Snowden egyébként áprilisban nyújtott be kérelmet Oroszországban, hogy újabb három évvel meghosszabbítsák lejáró tartózkodási engedélyét. Még tavaly az is felmerült, hogy szívesen költözne Franciaországba, ám ebből azóta sem lett semmi. Nemrégiben könyvet adott ki, melyben felidézi, hogyan hozta meg a nehéz döntését.

Magyar Nemzet