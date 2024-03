Egy antiszemita vád miatt vált népszerűvé a

Megosztás itt:

Christ is King

Március 22-én a Daily Wire ügyvezetője, Jeremy Boering az X-en bejelentette, hogy megszűnt a cég munkaviszonya Candace Owens-szel, az egyik népszerű műsorvezetővel. Owens távozása hátterében általánosságban az áll, hogy egyes megnyilvánulásaival óhatatlanul is az antiszemita szélsőjobboldal felé tett gesztusokat. Boering bejelentése után Owens szimpatizánsai a ,,Krisztus a király” kiposztolásával fejezték ki szolidaritásukat, a kifejezés így rövidesen felkerült az X ,,trending” azaz felkapott kifejezéseinek listájára.

A történteket kívülről figyelő keresztények minden bizonnyal azt kérdezik magukban, hogy miért lenne antiszemita kimondani a kereszténység egyik több évezredes alapigazságát, miszerint ,,Krisztus a király”? A történelmi kereszténység ugyanis mindig is vallotta, hogy Krisztus feltámadása óta a teremtés egésze felett, Isten jobbján uralkodik. ,,Mivel a Biblia is azt mondja, hogy ,,Krisztus a király”, azok akik azt mondják, hogy antiszemita annak kimondása, hogy ,,Krisztus a király”, Istent vádolják antiszemitizmussal” – írja a helyzet kapcsán Samuel Sey, kanadai publicista. Mindez tehát attól függ, hogy mit is értünk a kifejezés alatt.

Ahogy Jeremy Boering fogalmazott az X-en: ,,Mitől antiszemita a „Krisztus a király” kijelentés? Ugyanattól, amitől bármi más: ha arra használják, hogy antiszemitizmust fejezzenek ki vele. Ez olyan, mintha valaki azt kérdezné: „hogy lesz egy lapátból gyilkos fegyver?” Úgy, hogy valakit megölnek vele. (…) A „Krisztus a király” kijelentés sem önmagában antiszemita. Ez attól függ, hogyan használják.”

,,Hiába vesszük Isten nevét, ha ezt a kifejezést önmagunk népszerűsítésére, a zsidók bosszantására, vagy a politikai ellenfeleink támadására használjuk” – fűzte hozzá.

