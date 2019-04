A Der Spiegel újságírója tömeggyilkosokhoz hasonlítja Orbán Viktort

Az ellenzéki pártok többsége - a népszerűségi listákat látva - lemondott az EP-választásról, és inkább az őszi önkormányzati választásokra koncentrál - mondta Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 aktuális csatornán. Az LMP szerint a bankok helyett a génbankokat kell támogatni. A Demokratikus Koalíció Navracsics Tiborhoz, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosához fordul a Magyar Tudományos Akadémia ügyében - jelentette be a párt frakcióvezető-helyettese. Kétórás figyelmeztető sztrájkba léptek a légiforgalmi irányítók a HungaroControlnál, miután szakszervezetük és a vállalat nem tudott megállapodni a dolgozók 21 pontos követelésével kapcsolatban. Kampányt indít a vezetés közbeni mobilhasználat visszaszorításáért az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Az új uniós adatvédelmi előírások miatt módosulnak ugyan a vásárlók könyvével kapcsolatos szabályok, azonban nem kell kicserélni őket az üzletekben - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Bővíti és további 12 iskolára terjeszti ki „Játék határokkal” elnevezésű, a játékfüggőség elleni közös programját az Ökumenikus Segélyszervezet és a Szerencsejáték Zrt. Átadták a Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályának új épületét Kaposváron. Miközben a kormány 500 milliárd forintot éget el a teljesen szükségtelen Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére, a magyar közutak és a vasúthálózat állapota válságos. A kormány évente alig 500 km utat újít fel, ez semmire nem elég - közölte az LMP. A Fidesz, ahogy eddig is, a május 26-ai európai parlamenti választások után is azért dolgozik majd, hogy a magyar emberek érdekeit érvényesítse az Európai Unióban - mondta Novák Katalin államtitkár. Fontos, hogy a diákok elkötelezettek legyenek a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem ügye mellett - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívása szerint a talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ezért nem szabad hazavinni őket. Tovább emelkednek a lakásárak vidéken és a fővárosban egyaránt az Árminimum.hu idei első negyedéves elemzése szerint. A Mol Nyrt. bruttó 5 forinttal emelte a 95-ös benzin és bruttó 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát. Több szempontból fejlesztették, így hatékonyabbá vált a hétfőn beüzemelt országos jégkármérséklő-rendszer - mondta Darabos Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója. Életre kelnek a húsvéti hagyományok Ópusztaszeren - tájékoztatta Kodácz Csengele, az intézmény marketing vezetője. A Magyar Hollywood Tanács április 18-át Rózsa Miklós-emléknappá nyilvánította. Súlyos bántalmazás történhetett a Baranya megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény mozsgói otthonában - mondta Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Az EU állampolgárainak többsége szerint meg kell őrizni Európa keresztény kultúráját és hagyományait - derül ki a Századvég kutatásából. Nem a belső határellenőrzést kell visszaállítani, hanem Európa külső határait kell megerősíteni az illegális migrációs beáramlás megállítása érdekében - jelentette ki Krisjanis Karins lett kormányfő Strasbourgban. Öt éven belül újjáépítjük a párizsi Notre-Dame székesegyházat - mondta Emmanuel Macron francia elnök. Ezerháromszáz normandiai tölgyet ajánlott fel a Groupama biztosító, Franciaország harmadik legnagyobb magán erdőtulajdonosa a Notre-Dame tetőszerkezetének helyreállításához. Kiegészítő tűzvédelmi ellenőrzések zajlanak a lengyelországi műemléképületekben - közölte Joachim Brudzinski lengyel belügyminiszter, aki szerint mindenekelőtt a régi templomokban áll fenn fokozott tűzveszély. Modernizálják a bécsi Stephansdom tűzvédelmi rendszerét - írta az osztrák sajtó Toni Faber esperest idézve a Notre-Dame-ban pusztító tűz után. Az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke, Mezei János megegyezést írt alá szerdán Vincze Loránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltjével a jelölt támogatásáról, illetve az MPP céljainak a megjelenítéséről. Háromszáznál több környezetvédelmi tiltakozót vett őrizetbe a londoni rendőrség a brit fővárosban második napja tartó demonstrációk helyszínein. A demonstrációk százezreket érintő, komoly fennakadásokat okoznak a londoni tömegközlekedésben. Kiutasítják Izraelből a Human Rights Watch jogvédő szervezet helyi vezetőjét. Konzervatív párt nyerte a tartományi választást a kanadai Albertában. Felborult egy hajó a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Kivu-tavon, eddig három halottat találtak, mintegy 150-en eltűntek. Mobilapplikáció segít a környezetbarát szokások kialakításában Kínában. Csaknem 13 500 éves sírt tártak fel a dél-kínai Kuangtung tartományban, a sírban egy guggoló pózban elhelyezett női holttestre bukkantak a régészek. Felgyújtotta saját lakását, majd agyonszúrt az égő házból menekülő öt lakót, és 13-at megsebesített egy férfi Dél-Koreában. Akihito japán császár és Micsiko császárné megkezdte az április végére tervezett uralkodóváltáshoz kapcsolódó rítusok elvégzését. Kamionbaleset miatt torlódik a forgalom az M1-esen Győrnél Budapest felé. Változik a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Országos razziát indított húsvét előtt az adóhivatal. Több mint 63 kilónyi nyers borostyánt találtak egy belépő autóban elrejtve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei a tiszabecsi ukrán-magyar határállomáson. Felrobbant egy kazán egy családi ház alagsorában a győri Csalogány utcában, a ház két lakója még időben el tudta hagyni az épületet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsít a rendőrség 14 férfit és 6 nőt Nógrád megyében, a nyomozás adatai szerint Szlovákiában is árusított a bűnszervezet. Az egyes után párosban is sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán. Balázs Attila bejutott a nyolcaddöntőbe tuniszi salakpályás férfi challenger-tenisztornán. Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - NKE-FCSM Csata 67:61 A magyar futsalválogatott kedden 5:2-re legyőzte Svédországot a négycsapatos poreci felkészülési torna utolsó fordulójában. A MOL Vidi FC 1:0-ra legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén.