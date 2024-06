Háború Ukrajnában és Izraelben: Veszélyes lehet Magyar Péterék identitástalansága + videó

"Engem kellmesen meglepett ez az eredmény. A nyugat-európai polgárok megérezték annak a súlyát, hogy ez az uniós választás alapjaiban másról szól, mint az eddigiek. Főként a franciáknál volt ez látható, de akár a belgáknál is. De a franciáknál fel is gyorsultak az események, hiszen ezután a bukás után, mert mondhatjuk, hogy a francia elnök pártja nagyon súlyos vereséget szenvedett és Le Pen pártja hihetetlen módon megerősödött, ki is írták azonnal az előrehozott választásokat"

