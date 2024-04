Háború Ukrajnában és Izraelben: Oroszország lehet az olajháború nyertese + videó

Megosztás itt:

Az amerikai katonai segélyek első tételét a végleges jóváhagyás után „hamarabb fogják Ukrajnának eljuttatni, mint azt bárki lehetségesnek tartja” – mondta Bill Keating, Massachusetts állam demokrata párti kongresszusi képviselője hétfőn Kijevben.

„Az amerikai támogatási csomagnak is van egy puffer időszaka, hisz hiába szállította át Washington akár Európába vagy akár a saját kikötőjébe a hadianyagot már előzetesen, hogy még el sem fogadta a kongresszus ezt a segélycsomagot. Azt is el kell juttatni még Ukrajnába, Ukrajnán belül is még el kell juttatni kifejezetten a logisztikai központokba, a frontok térségébe és ez mind-mind valamennyi időbe kerül. Ezt az orosz fél valamilyen módon biztosan ki fogja használni”

- fogalmazott Hidegkuti Konstantin, nemzetközi kapcsolatok szakértője, a moszkvater.com állandó szerzője.

Az olajháború nyertese: Oroszország

„Olyan ez, mint egy székfoglalós játék. Mindig elvesznek egy széket és úgy kell helyet találni. Módszeresen alakul át a piac. Eddig azt láttuk, hogy azért az Egyesült Államok nagyon nagy nyertese lett, főleg Nyugat-Európát nézve az átrendeződéseknek. Ez mind az eladott mennyiségben, mint pedig az olajárban látszik. Mivel az Egyesült Államoknak egy bizonyos árszint alatt nem is éri meg kitermelni azzal a drága technológiával. Viszont meglepő új nyertesek is vannak, ilyen Oroszország.”

- mondta Tóth Máté, energiajogász.