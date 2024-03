Megosztás itt:

Varga Judit fülében a mai napig ott cseng, ahogy Magyar Péter azt mondja: „Válj el, ha akarsz. Takarodj. A ház és a gyerekek maradnak.”

Varga Judit a Hajdú Péternek adott interjújában is arról beszélt, hogy a volt férje több alkalommal is megzsarolta ezekkel a felvételekkel, Magyar pedig nagy nyilvánosság előtt el is mondta, hogy ő maga készítette ezeket.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Nemzet