Varga Judit: A legfontosabb, hogy alkalmas jelölteket válasszanak az emberek

Miközben Karácsony Gergely egy rendezvényen arról panaszkodott, hogy folyamatosan provokációnak van kitéve, a Párbeszéd aktivistái nyuszijelmezbe öltözve zavarták meg Tarlós István beszédét. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint az általuk alkalmazott módszerekkel nincs baj, de a kormánypártok eszközei elfogadhatatlanok a kampányban. Tarlós István közölte: csak betartható, reálisan végrehajtható ígéreteket tesz főpolgármester-jelölti kampányában. Az önkormányzati választáson 28 olyan jelölt indul, akinek sem állandó lakcíme, sem tartózkodási helye nincs, mindössze települési szintű lakcíme, azaz lakcímkártyáján csak a település van feltüntetve. Háromszor marasztalta el az ellenzéki összefogást a nyíregyházi választási bizottság - írja a Magyar Nemzet. A Demokratikus Koalíció béremelést kér a pedagógusok számára. Gyurcsányék kormányzásuk alatt a pedagógusoktól is elvettek egyhavi bért és több ezer tanárt tettek az utcára. A Fidesz-KDNP kormányzása óta átlagosan 50 százalékkal emelkedett a pedagógusok bére – emlékeztetett a Fidesz. A legfontosabb, hogy alkalmas jelölteket válasszanak a magyar emberek a települések élére - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. A legfontosabb kormányzati döntéseket a magyar választók több mint nyolcvan százaléka támogatta az elmúlt években, így például a migráció megállítását, a gyermeket nevelő magyar családok támogatását - mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke. A kormány 43,4 milliárd forintos keretösszegű pályázatot írt ki a megváltozott munkaképességű, köztük a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának elősegítésére a következő évre - jelentette be Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Közösen dolgozott ki javaslatcsomagot a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége a Munkástanácsok Országos Szövetségével a munkaerőhiány kezelésére, amely elsősorban a fekete foglalkoztatás visszaszorítására helyezi a hangsúlyt. Folytatódik az építőipar technológiai korszerűsítését és hatékonyságának növelését segítő támogatási program, 3 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások - mondta György László államtitkár. A digitális közösségi alkotóműhelyek segítik a hazai szakképzés megújítását - fogalmazott Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár. Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztésekre hazai és uniós forrásokból - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Megnyílt az egészségügyi szakdolgozók ösztöndíjpályázata. Október 31-ig nyújthatják be pályázatukat azok, akik nappali vagy esti munkarendben egészségügyi OKJ-s szakképzésben tanulnak - közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Nagy István agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet az uniós mezőgazdasági miniszterek találkozóján, hogy a gazdákat védeni és támogatni kell ahhoz, hogy az éghajlatváltozás kihívásaira megfelelő válaszokat tudjanak adni. Jövőre is kitarthat a gazdaság lendülete, de a növekedési ütem csökkenni fog: az idei 4,7 százalékról 3,8 százalékra - mondta Várhegyi Éva, a Pénzügykutató Zrt. kutatásvezetője. Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásáról egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Szijjártó Péter szerint az amerikai beruházókkal folytatott tárgyalásai alapján egyértelműen beigazolódott, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása megtörtént. Az ENSZ az alapvető emberi jogok érvényesítése helyett nemlétező jogokat próbál keletkeztetni, és olyan migrációs hullámokat gerjeszt, amelyek nagyon komoly biztonsági kockázatokat jelentenek mindenkire - mondta Szijjártó Péter New New Yorkban. Magyarország bebizonyította, hogy meg lehet állítani az illegális bevándorlást, ha meg van hozzá a kellő politikai akarat - nyilatkozta a Hír TV-nek Hidvéghi Balázs, a LIBE bizottság brüsszeli ülése után. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta: az európai közös felelősség-vállalásnak az egyik legfontosabb eleme a külső határok védelme, a bevándorláspárti baloldali politikusok ennek ellenére élesen bírálják hazánk menekültpolitikáját. Az Iszlám állam a bevándorlást kihasználva juttatja el terroristáit Európába - hívta fel a figyelmet a Frontex, az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A francia bevándorláspolitika megváltoztatását sürgette az ország elnöke. „Ha Franciaország méltó módon akar embereket befogadni, akkor nem tud mindenkit befogadni” – mondta Emmanuel Macron. Németország újabb hat hónapra meghosszabbítja a migrációs válság miatt 2015-ben ideiglenesen visszaállított ellenőrzést Ausztriával közös határszakaszán - jelentették be Berlinben. Ismét összeült a brit parlament, miután a legfelsőbb bíróság törvénysértőnek és semmisnek mondta ki a parlamenti ülésszak lezárásáról hozott kormányzati döntést. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a legfelsőbb bíróság helytelenül járt el, amikor törvénysértőnek minősítette a parlamenti ülésszak lezárásáról hozott kormányzati döntést. Reuven Rivlin államfő Benjámin Netanjahut, a jobboldali Likud párt elnökét, hivatalban lévő miniszterelnököt kérte fel az új izraeli kormány megalakítására. Az ENSZ-közgyűlés elköltöztetését javasolta az Egyesült Államokból Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának első elnökhelyettese. Vlagyimir Putyin orosz elnök rakétatelepítési moratóriumot javasolt a NATO-országok vezetőinek - közölte a Kommerszant című orosz lap. Az Iránnal megkötött atomalkuban benn maradó felek elkötelezettek a megállapodás megtartása mellett, bár az rendkívül nehéz - jelentette ki Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Bármiféle találkozónak Donald Trumppal az lenne az előfeltétele, hogy az amerikai elnök visszaállítsa a bizalmat Washington és Teherán között - szögezte le Haszan Róháni iráni elnök. Amerikai légi csapás végzett az Iszlám Állam nevű terroristaszervezet tizenegy feltételezett tagjával - tudatta az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága. Tűz ütött ki és több robbanás rázta meg a szakadár ellenőrzés alatti Donyeck városának északi részén lévő Kujbisevi kerületet. Több mint 1100 embert vettek őrizetbe Egyiptomban a tüntetések után, amelyeken Abdel-Fattah esz-Szíszi elnök távozását követelték. A hadsereg elleni összeesküvés vádjával tizenöt év börtönbüntetésre ítélte egy algériai katonai bíróság Szaíd Buteflikát, a korábbi elnök testvérét, valamint további három magas rangú politikust. Soha nem volt még ennyire pusztító hatású a klímaváltozás a tengereken és a jéggel borított vidékeken - olvasható az ENSZ tudományos testületének jelentésében. A Thomas Cook lengyelországi leányvállalata, a Neckermann Lengyelország csődje miatt több mint 3 ezer utasa rekedt külföldön, hazautaztatásukról az illetékes szervek gondoskodnak. Még idén bíróság elé áll a terrorista ISIS-vezér - tudta meg a Magyar Nemzet. A terrorcselekménnyel elkövetett emberölés és emberiesség elleni bűntettel megvádolt Hasszán Farhudot tavaly decemberben fogták el a ferihegyi repülőtéren. Vádemelést javasol a Fővárosi Törvényszékről februárban megszökött férfi ügyében a BRFK. Sz. Károly a Fővárosi Törvényszék épületéből szökött meg egy tárgyalásról, miután elvette egy őr fegyverét, majd túszul ejtett egy autóst. Négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon Mengyi Roland egykori országgyűlési képviselőt. A jogerős ítélet a volt kormánypárti képviselőt bűnsegédként elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás kísérlete, és befolyással üzérkedés miatt marasztalta el. Prostitúcióval foglalkozó családot fogtak el a Békés megyei rendőrök. Lehajtott az útról és fának ütközött autójával egy nő Dabas közelében - a sofőr a helyszínen meghalt. Átadták a 21-es főút két új Nógrád megyei szakaszát, ezzel az M3-as autópálya és Salgótarján között végig kétszer két sávon lehet közlekedni. Női kézilabda Eb-selejtező: Magyarország - Litvánia 33 :19 A magyar futsalválogatott 7:1-re legyőzte Szlovákiát a lengyelországi Krosnóban rendezett Visegrádi Négyek Tornájának zárónapján. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: NC Vuliagmeni (görög) - A-Híd OSC-Újbuda 6:7 Labdarúgás, Magyar Kupa: Kiskunfélegyházi HTK - Zalaegerszeg 1:5; Iváncsa KSE - Ferencvárosi TC 0:3 Péni István negyedik lett a Tolmezzóban zajló 300 méteres sportlövő Európa-bajnokság standard puska 3x20 lövéses versenyszámában. Babos Tímea szettelőnyről kapott ki a francia Pauline Parmentier-től a taskenti keménypályás női tenisztorna nyolcaddöntőjében. A 40 kilogrammos súlycsoportban Mamira Luca aranyérmet szerzett az Almatiban zajló ifjúsági cselgáncs-világbajnokságon. Cholnoky Sára olimpiai kvótát szerzett az olaszországi Torboléban zajló olimpiai kvalifikációs szörf-világbajnokságon.