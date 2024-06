Újraszámlálást kér Vitézy

Vitézy rámutatott, hogy 76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség közte és a jelenlegi főpolgármester között. Vitézy Dávid szerint egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy „számos rendszerszintű visszásságról kaptunk jelzést” az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán. Azt ígérte, hogy ezeket be is fogják mutatni.

