Több mint egymilliárdból újultak meg útszakaszok a szolnoki agglomerációban

Hazai forrásból, több mint nettó egymilliárd forint ráfordítással újultak meg a vidéki úthálózat jelentős szakaszai a Szolnoki agglomerációban. Az új aszfaltréteg mellett szalagkorlát csere, a tömegközlekedést segítve több, mint tíz, gyalogos védőkorláttal ellátott buszmegállóperon is készült a Szolnok–Tiszasüly és a Szolnok–Jászkisér összekötő szakaszokon. Zúzottköves padka is készült a szakaszokon és részlegesen megújult a Milléri-főcsatorna fölötti Híd is.

„2016-ban teljes egészében hazai forrásból elindítottuk a komplex útfelújítási programot, ennek első ütemében 69 milliárd forintból országszerte eddig 562 km főúti és mellékúti szakaszt újítottunk fel. A két évben megkötött közhasznúsági szerződés alapján a kabinet 2020-ig összesen 400 milliárd forint költségvetési forrást biztosít a Közútkezelő számára az üzemeltetési és fenntartási feladatok színvonalas ellátásához, lévén hogy az utakat nemcsak megépíteni, felújítani, hanem működtetni és üzemeltetni is kell. Az idei év végéig mintegy 1160 milliárd forint hazai és részben uniós forrásból országszerte közel 1200 kilométernyi mellékút, főút és autópálya rendbetétele kezdődött meg vagy indult el” – közölte Fónagy János nemzeti vagyonéért felelős államtitkár.