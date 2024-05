Szijjártó Péter: Magyarország egy stabil balkáni régióban érdekelt + videó

Közép-Európához hasonlóan a Nyugat-Balkánnak is bonyolult a történelme és sokszor ebből fakadóan bonyolult jelene is van - erről beszélt Szijjártó Péter, amikor fogadta a Boszniai Szerb köztársaság elnökét. A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, az idő bizonyította, hogy a feszültségek csökkentésére és egy ígéretes jövőkép felállítására a legjobb eszköz az európai integráció felgyorsítása.

