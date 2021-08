Szeptember 15-ig meghosszabbították a Smart Family Nagydíj 2021 pályázati határidejét

86 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. Miközben világszerte küzdenek a koronavírus következményeivel és a vírus terjedésével, Magyarországon már az idősotthonokban a védőoltás harmadik adagját adják be. A járványkezelés egyértelműen eredményes volt a bérek szempontjából is, a kormány újraindította a gazdaságot, Magyarország továbbra is a gazdasági növekedés pályáján áll - hangsúlyozta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A baloldal megint hiteltelen ígérgetésbe kezdett - reagált közleményében a Fidesz arra, hogy a szocialista Ujhelyi István ingyenes InterRail-bérletet ígért minden 18 évesnek. A kormánypárt szerint amikor lehetősége lett volna a baloldalnak, akkor a fiatalok megsegítése helyett inkább bevezették a tandíjat, megduplázták a fiatalok munkanélküliségét, és azt mondták, hogy el lehet hagyni az országot. A DK elnöke legutóbbi fórumán a színpadról alázta azt a férfit, aki a 2006-os rendőrterror során egyik szemére elveszítette a látását. Sajátjai körében is kiverte a biztosítékot Gyurcsány Ferenc. Fodor Gábor és Gerő András kutatók szerint a DK elnöke a nemzeti amnézia politikáját követi, amely nemcsak politikai, hanem morális kérdéseket is felvet. Pulai András szerint lehet érzékenyíteni a pedofíliával szemben. A balliberális kötődésű elemző központ vezetője Plusz-Mínusz című műsorunkban azt mondta: a pedofília betegség, így együtt lehet érezni az abban szenvedőkkel. Rabosították Vác szocialista alpolgármesterét. Információnk szerint Kiss Zsoltot sikkasztással gyanúsítják. A gyanú szerint Kiss Zsolt az MSZP Pest megyei szervezetének irodavezetőjeként, különböző elnökök nevére, fiktív módon, ellátmány kifizetésére számlákat állított ki, és hamis aláírásokkal látta el. Lassan három hete nem érkezik érdemi reakció Cseh Katalin ügyére a baloldalról - mondta Budai Gyula Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az ellenzék a Momentummal együtt a hitelességét veszti el, ha hallgat a korrupciós botrányról. Júniusban 22 százalékkal nőtt az ipari termelés - számolt be a Központi Statisztikai Hivatal . Szeptember 15-ig meghosszabbították a Smart Family Nagydíj 2021 startupverseny pályázati határidejét - közölte Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke. Kevés esélyt lát egy újabb tömeges menekülthullámra az Európai Embercsempészet Elleni Központ helyettes vezetője, aki szerint hatékony hírszerzéssel ez megelőzhető - írta a Magyar Nemzet. Szemeteszsákokban megbújt migránsokat fogtak el a román határrendészek a bolgár-román határon. A koronavírus-fertőzöttek száma 204,7 millió, a halálos áldozatoké 4,32 millió a világon. Finnországban rekordot döntött a napi új koronavírus-fertőzöttek száma: 1024 esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Újabb járványügyi szigorításokról döntött az izraeli kormány a korábbiaknál sokkal fertőzőbb koronavírus-változat, a delta terjedésének megfékezésére. Jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban az utóbbi héten, több helyen megduplázódott a 24 óra alatt regisztrált fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta először halt meg nyolcszáznál több ember a koronavírus-fertőzés miatt egy nap alatt Oroszországban. Svájcban októbertől megszüntetik az ingyenes tesztelés lehetőségét azok számára, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen. Sydney-ben bővítik a rendőrség jogkörét a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások hatékonyabb betartatása érdekében. Éjszakai kijárási tilalmat vezettek be a görögországi Kréta szigetének legnagyobb településén, Iraklióban a koronavírus delta változatának erőteljes terjedése miatt. Görögország százezer dózis AstraZeneca-vakcinát ad Ukrajnának hálából, amiért ukrán tűzoltók részt vettek a görög pusztító erdőtüzek oltásában. A kormányellenes afganisztáni tálibok elfoglalták a Kabultól 150 kilométerre délnyugatra fekvő Gazni városát: ez már a tizedik tartományi székhely, amely a radikálisok kezére került egy hét alatt . A tálibok tagadták, hogy szándékosan vennének célba civileket Afganisztánban, egyúttal független vizsgálóbizottság felállítását sürgették az atrocitások kivizsgálására. Berlin beszünteti Afganisztán pénzügyi támogatását, ha a szélsőséges iszlamista tálibok átveszik az uralmat, és „kalifátust” alakítanak ki az országban - mondta a német külügyminiszter. Ismeretlen fegyveresek 15 civilt mészároltak le egy nyugat-nigeri faluban a mali határ mellett. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat hazaárulással gyanúsította meg, és őrizetbe vette a Hiperszonikus Rendszerek Tudományos Kutatói Vállalata vezérigazgatóját és főkonstruktőrét Moszkvában. Lezuhant egy turistahelikopter a Kamcsatka-félszigeten, sokan eltűntek. Elsüllyedt egy jacht az Égei-tengeren, Mílosz sziget közelében, mind a 17 utasát épségben kimentették - közölte a görög parti őrség. Több mint 176 kilogramm ritka agancsot foglaltak le az észak-kínai Belső-mongóliai Autonóm Területen, a csempészhálózat 15 emberét letartóztatták. Továbbra is pusztít a tűz Olaszország déli részén, Calabriában mozgósították a hadsereget a tűzoltáshoz. Több mint 100 ezer hektár terület égett le Görögországban két hét alatt az európai erdőtűz-információs rendszer adatai szerint. Téglával dobálták a magyar rendőröket a migránsok a szerb-magyar határnál, Bácsalmásnál a szerb oldalról szerda este - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Tízkilónyi marihuánát foglaltak le a rendőrök Budapesten - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon. Rosszul lett egy 67 éves utas a Pegasus légitársaság Isztambul-Amszterdam járatán, emiatt a gép Budapesten megszakította útját. Az utas életét nem sikerült megmenteni. Kényszermunkával és kiskorú veszélyeztetésével vádol a Baranya Megyei Főügyészség egy házaspárt, amelynek tagjai öt nevelt gyermeküket elhanyagolták és szolgasorban tartották - közölte a főügyészség. A férfi ellen szexuális erőszak miatt is vádat emeltek. Tehergépkocsi gázolt halálra egy 67 éves helyi férfit reggel Nyírbélteken - közölte a police.hu. A következő hetekben kiemelten ellenőrzi Nébih a pálinka alapanyagként felhasznált barack és málna származását. Meglepetéssel is készül a Magyar Honvédség az idei augusztus 20-ai budapesti légi parádéra - nyilatkozta a Magyar Honvédség parancsnoka a közmédiának a Parlamentnél, ahol személyesen is megtekintette az ünnepi parádéra gyakorlatozó pilótákat. Éjszakára felfüggesztik a kamionstopot az augusztus 20-i hosszú hétvégén - jelentette be az ITM. Karbantartás miatt a gödöllői HÉV csak az Örs vezér tere és Mogyoród között jár a hétvégén - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A magyar válogatott maradt a 37. helyen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján, melynek az élén továbbra is Belgium áll. U19-es női kosárlabda-vb nyolcaddöntő: Magyarország - Olaszország 54:48 Elkezdődött a jegyértékesítés a Ferencváros-Young Boys mérkőzésre, amelyet augusztus 24-én játszanak a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójában.