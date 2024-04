Szánthó Miklós: Mi vagyunk a wokebusters + videó

Szánthó Miklós leszögezte, júniusban Brüsszelben le kell csapolni a mocsarat és novemberben Washingtonban is.

- tette hozzá.

Úgy fogalmazott, ők új nevet adtak az ideológiájuknak, a bolsevikból bolse-woke lett, de ezek bizony ugyanazok és ezért van szükség woketalanításra.

Szánthó Miklós szerint a woke-őrület mindent a feje tetejére akar állítani, mert szerintük minden csak társadalmi konstrukció. Ők úgy látják, - tette hozzá - hogy a haladás nevében be kell tiltani, mivel az sérti az abból kilógók érzékenységét.