Rengeteg liberális kommentelő Orbán halálát kívánja a Fico elleni merénylet kapcsán + videó

Olyan gyűlöletkeltő kommentárok jelentek meg szó szerint azt írják, Szlovákia itt is előrébb jár, reméljük ez a bátor ember Magyarországra is eljön, nagy segítség lenne a családoknak... Az X-en is volt, aki azt írta We hope, Orban is the next, Vucic is the next, tehát Orbán Viktor, vagy Vucsics szerb miniszterelnök, azt kívánják, hogy ők legyenek a következők - mutatott rá Georg Spöttle.

Kiemelte, sajnos a liberális baloldali eről annyi gyűlöletet gerjesztenek és a baloldali sajtó, a 444, RTL Klub, Népszava teret is enged ezeknek, nem is törlik azokaz a kommenteket, amelyek arról szólnak, hogy meg kellene gyilkolni Magyarországon a korrmányfőt.

