Rekordszámú a megtekintés Varga Judit megrendítő interjúján

Több százezren voltak kíváncsiak a Frizbi Hajdú Péterrel YouTube-műsor különkiadására, amelyben Varga Judit a saját szemszögéből is elmagyarázta, mi is történt pontosan a Magyar Péterrel való házassága alatt, és milyen ember a most politikai babérokra törő férfi valójában.

Az egykori igazságügyi miniszterrel készült interjút mostanra csaknem négyszázezren nézték meg a legnagyobb videómegosztó portálon. A műsorban Varga Judit elárulta, családja igazsága és védelme miatt adott interjút Hajdú Péternek.

A volt igazságügyi miniszter az interjú során kifejtette:

először azzal fenyegette meg Magyar Péter, hogy ha elválik tőle, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt, majd később a munkahelyi pozícióit féltve zsarolta meg.

Legutóbb azt mondta, hogy ha Varga Judit nyilvánosság elé mer állni, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt. Kiderült, Magyar Péter volt feleségét a HVG újságírójának jelentkezése után is megkereste, s akkor is megfenyegette, hogy ha nem állítja le őket, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt.

Emellett Varga Judit számos, Magyar Péter által elkövetett verbális és fizikai abúzusról is beszámolt, amelynek eredményeként úgy döntött, hogy elválik a véleménye szerint narcisztikus férfitól.

Az interjút követően a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál kiskorú veszélyeztetése és személyi szabadság megsértése gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

