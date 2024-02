Pillanatnyi politikai okokból akar Gyurcsány közvetlen államfőválasztást

Megosztás itt:

Az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta,

minden jel szerint pillanatnyi politikai érdek vezérli a baloldali pártokat és a közvetlen államfőválasztást kezdeményező DK-t ebben az ügyben.

Ugyanis nemcsak a Gyurcsány-kormányok, de az alkotmányozó többséggel rendelkező Horn-kormány sem fogadott el ilyen változtatást.

Azt is fontos tudni, hogy a rendszerváltás idején az ún. négyigenes népszavazáson a magyar választók többsége támogatta a most is alkalmazott rendszert, az Országgyűlés általi államfőválasztást – jelentette ki az elemző.

