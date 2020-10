Orbán Viktor: Az orvosok és az ápolók kimagasló szinten teljesítenek

Katonai tiszteletadással Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján. Orbán Viktor miniszterelnök Wittner Mária 56-os szabadságharcossal emlékezett meg az 1956-os forradalom 64. évfordulójáról. Az 1956-os forradalom öröksége arra emlékeztet, hogy a nemzeti önbecsülés, a szabadság iránti vágy és az igazságérzet még a legnehezebb időkben is emberfeletti erőt és elszántságot ad a magyaroknak - írta a KDNP frakcióvezetője közleményében. A közösségé válás élménye teszi fontossá október 23-át, az 1956-osat és az 1989-eset is - mondta Karácsony Gergely főpolgármester. 2006-ban az Európai Unióban eltussolták, ami Magyarországon történt - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádióban. Hidvéghi Balázs hozzátette, most a legapróbb ügyekből is európai parlamenti határozat születik és eljárás indul. Varju László szerint 2006-ban a Gyurcsány-kormány idején demokrácia volt és nyugodtan lehetett tüntetni, ma pedig erre nincsen lehetőség. A DK-s politikust a 2006-os brutális rendőri túlkapásokról kérdezte a Hír TV Informátor című oknyomozó műsora. 2066 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 54 278-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 beteg, így a halottak száma 1352-re emelkedett, 15 655-en pedig már meggyógyultak. A legrosszabb forgatókönyvre is felkészült az egészségügy - jelentette ki a kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra közölte: akár 400 ezer fertőzött esetén is rendelkezésre fog állni elegendő ágy, szakember és eszköz. Az influenza elleni védőoltás nem gyengíti, hanem erősíti az immunrendszert - hangsúlyozta Kacskovics Imre Magyarország élőben című műsorunkban. Az ELTE Immunológiai Tanszékének vezetője közölte: a védőoltásokról azt is el lehet mondani, hogy segítik az általános immunválasz képességeket. Kölcsönös fenyegetőzésük ellenére egyelőre sem Hadházy Ákos, sem Bíró László nem jelentette fel a másikat az ellenzéki jelölt korrupciógyanús ügyével kapcsolatban - írja a Magyar Nemzet. Jogellenesnek találta a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozóinak sztrájkját elsőfokú végzésében a Fővárosi Törvényszék - közölte a Színház és Filmművészetért Alapítvány, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem újonnan kinevezett vezetése. Hétfőn új képzési támogatási rendszer indul a Magyarországon fejlesztéseket, beruházásokat megvalósító vállalatoknak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. A járványhelyzet miatt új formában tartották csütörtökön a londoni megemlékezéseket az október 23-i magyar nemzeti ünnepről. A koronavírus-járvány gyors terjedése miatt éjféltől két hétre vesztegzár alá helyezik a romániai Kolozs megye két emblematikus magyar települését, a néphagyományairól híres Széket és Tordaszentlászlót. A világon már 41,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egymás utáni három napon döntötte meg a korábbi csúcsot az újonnan regisztrált betegek száma, péntekre már meghaladta a 7,5 ezret. Romániában pénteken túllépte a 200 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma, a napi esetszám meghaladta az ötezret. Tovább nőtt a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, az illetékesek szerint november és március között várható a fertőzöttek, a betegek és a halottak számának tetőzése. Lengyelországban szombattól tovább szigorítanak a járványügyi intézkedéseken, bezárnak az éttermek, korlátozzák a kiskorúak kültéri mozgását, betiltják az öt személynél nagyobb gyülekezéseket - közölte Matuesz Morawiecki kormányfő. Célegyenesbe érkezett egy vakcina fejlesztése Németországban, így már az idén elkezdődhet a lakosság oltása az új típusú koronavírus ellen - jelentette a hírportálján a Bild című német lap. A koronavírus-járvány gyors terjedése miatt további korlátozásokat rendelt el a belga kormány, ezek főként a sport és a kultúra területét érintik. Tizenegy embert őrizetbe vettek az ír rendőrök Dublinban, mert a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében elrendelt korlátozások ellen tiltakoztak. Donald Trump amerikai elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden volt alelnök lényeges kérdésekről és higgadtan vitázott az utolsó elnökjelölti vitán. Joe Biden az elnökjelölti vitában azt ígérte, hogy amennyiben megválasztják, elnökként állampolgárságot ad 11 millió illegális bevándorlónak. Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje azt ígérte a Donald Trump elnökkel tartott utolsó elnökjelölti vitán a Tennessee államban kévő Nashville-ben, hogy ő majd véget vet a járványnak. Donald Trump amerikai elnök még adásba kerülés előtt nyilvánosságra hozott egy tévéinterjút, azt állítva, hogy a riporter nem volt korrekt vele. Elsöprő győzelmet aratott a hivatalban lévő Alpha Condé elnök a guineai elnökválasztáson a hivatalos eredmények szerint. A Hegyi-Karabahban folytatódó összecsapásokról számolt be az azeri védelmi minisztérium. Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik vezetője elleni amerikai légicsapásban meghalt tizenhét dzsihadista fegyveres Szíria északnyugati részén - számolt be az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Kínának fel kell gyorsítania katonai modernizációját, hogy mielőbb világszínvonalra fejleszthesse hadseregét - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök. Harminchét határsértőt vitt teherautójában egy holland embercsempész az 55-ös úton. A férfit Ásotthalom térségében fogták el a rendőrök - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség a Vas megyei gyöngyösfalui kalandparkban történt halálos baleset körülményeit - tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Harmincnyolc tő indiai kendert, nyolckilónyi betakarított növényt és más kábítószereket találtak a rendőrök egy szentesi férfi ingatlanjain - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Személygépkocsi ütközött két motorkerékpárral Dusnok közelében, a motorok vezetői meghaltak - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Szombattól a Jászai Mari tér és a Boráros tér között jár a 2-es villamos - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Pótlóbusz jár a 56-os, az 59-es és a 61-es villamos helyett Hűvösvölgy és a Széll Kálmán tér között vasárnaptól csütörtökig pályafelújítás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Pótlóbusz közlekedik az 50-es villamos teljes vonalán október 24. és 31. között, mert négy útátjáróban pályafelújítási munkákat végeznek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Meskov Breszt (fehérorosz) - MOL-Pick Szeged 26:24 Elmarad a Győri Audi ETO KC hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzése, mert az elutazás előtti PCR-tesztelésen a delegáció egyik tagja pozitív mintát adott. Férfi kézilabda NB I: Csurgói KK - Balatonfüredi KSE 27:27 Jégkorong Erste Liga: UTE - Dunaújvárosi Acélbikák 3:4 szétlövés után Női röplabda Extraliga: Újpesti TE - 1. MCM-Diamant Kaposvár 1:3