Orbán olyat tett, amitől Soros Györgyöt kiverte a víz

– jelentette ki Schmidt Mária, aki szerint az ügy nem csak arról szólt, hogy kiderült, Soros György milyen tervekkel rendelkezik Európa átalakítását illetően, hanem az is, hogy kik Soros emberei, és milyen csoportokat, szereplőket támogat világszerte, és miként állt össze a milliárdos spekuláns hálózata. A Terror Háza múzeum igazgatója elmondta, Orbán Viktornak a történetben az volt a kiemelkedő szerepe, hogy leleplezte, ki is valójában Soros György, és nevesítette a háttérben való tevékenykedést.

