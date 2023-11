Olimpikonból nukleáris energetikai szakember – A Paksi Atomerőműnél nincs lehetetlen

Megosztás itt:

Nem ritka, hogy a kiemelt teljesítményük miatt ismertté vált sportolók a polgári hivatásukban is komoly eredményeket mutatnak fel. Annál kevesebb az olyan világbajnok olimpikon, aki országa legnagyobb, legstabilabb, klímabarát energiát termelő vállalatának „arcaként”, munkatársaival együtt napról napra a fenntarthatóbb jövőért száll síkra.

Fotó: Atomerőmű Sportegyesület

Ilyen a Pakshoz ezer szállal kötődő Kovács Antal, aki ráadásul az atomerőmű-beruházás indulásának évében, 1972-ben született. Általános és középiskoláit is a városban végezte, majd a Paksi Atomerőmű SE klubjában sportolva nyerte nyolc magyar bajnoki címét, az 1992-es barcelonai olimpiai és 1993-as hamiltoni világbajnoki aranyérmét, valamint megszámlálhatatlan világkupa- és Európa-bajnoki trófeáját.

A kommunikációs szakember, akit annak idején Atom Antiként ismert meg az ország, sportolói karrierjét követően sem szakadt el a várostól és az atomerőműtől: 2005-ben új kihívásokat keresve, lényegében házon belül „igazolt át” az ország legnagyobb áramtermelőjének számító Paksi Atomerőműhöz, 2012 óta pedig az erőmű kommunikációs igazgatója, szóvivője illetve a Tájékoztató és Látogatóközpont vezetője.

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

„Egy egyszerű, szerény körülmények között élő család gyermekeként mindig is kerestem a kihívásokat, az utam során pedig, úgy érzem, megtanultam kezelni a sikereket és a kudarcokat is - mert az utóbbiakból is volt bőven. Szinte gyerekfejjel felértem a csúcsra, de szerettem volna még bizonyítani, így újabb és újabb célokat tűztem ki magam elé, amiket - nagy részben a körülöttem lévők támogatásával - többségében el is értem. Nincs egyéni siker csapat nélkül – ez volt a hitvallásom egész életemben, és szerencsés vagyok, hogy ezt a munkám kapcsán is elmondhatom. Az atomerőmű kollektívája és a saját csapatom is nagyon erős közösségi szellemben, egymásra odafigyelve, egymásra vigyázva dolgozik. Kívülállók azt szokták ránk mondani, hogy nálunk családias a munkahelyi hangulat…” – mondta el dr. Kovács Antal. „A miénk egy nagyon különleges munkahely, és különlegesek az emberek is, akik itt dolgoznak. Óriási felelősséget vállalunk minden nap, amelynek alapfeltétele a munkánk iránti elkötelezettség, a hatalmas fokú biztonságtudatosság és az a mérhetetlen mennyiségű tudás és tapasztalat, ami nálunk felhalmozódott. Mindez nem csak a jelenünk, de a jövőnk záloga is, amelyet a további üzemidőhosszabbítás előkészítésével épp most alapozunk meg.

Fotó: Atomerőmű Sportegyesület

Első, marketingkommunikáció szakos diplomájának megszerzését követően az atomerőmű kommunikációja, társadalmi kapcsolatrendszere témájában doktorált. Az atomerőmű iránti elkötelezettségét pedig mi sem jelzi jobban, mint az, hogy mindezek után nukleáris szakmérnöki diplomát is szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Természetesen a sport továbbra is az élete fontos része. A térség fejlesztése iránti elkötelezettségét mutatja a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriumában végzett munkája, emellett ő az Atomerőmű Sportegyesület elnöke, tagja a Sportegyesületek Országos Szövetsége, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének, médiatudományi ismereteit és tapasztalatát pedig a Magyar Cselgáncs Szövetség média-alelnökeként kamatoztatja.

Kovács Antal személyes példája egyben bizonyosságul szolgál arra is, hogy a Paksi Atomerőmű, az ország egyedülálló munkahelye az elkövetkező évtizedekben is stabil, kiszámítható karrierlehetőséget kínál a hozzá hasonló, igazi szakmai kihívásokat kereső fiataloknak.

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

