Milliós kárt emleget egy érintett a Magyar Péterhez köthető személlyel kapcsolatban

A lap azt állítja, hogy feltételezett társaival a nagykátai ikerpárral több mint 1000 embert károsítottak meg és csaknem 8 milliárd forint landolt a zsebükben, amelynek jelentős része a mai napig nem került elő. A Mandinernek most az ügy több érintettje is megszólalt. Magyar Péter szerint minden aljas hazugság és feljelentéssel fenyeget.

