Megtalálták a hajóbaleset egy újabb áldozatának a holttestét + videó

"A gyanúsítás jelenleg kettő esetben szól bűntett..két rendbeli bűntett. Most már három rendbeli. Tekintettel arra, hogy délután megtalálták a Varga Mártont, aki szintén az utasok között volt és hiányzik még négy ember. És nagy valószínűséggel, sajnos ezt nem jó kimondani, de ők is az áldozatok között vannak, tehát ez a rendbeliség csak nőni fog. Annyit tudni kell, hogy ez egy minősítő körülmény az, hogyha halált okoz. És ezért minősíti fel bűntettre, tehát ezért volt az, hogy addig, amíg eltűntek, addig vétség, amikor már bizonyossággal tudjuk azt, hogy elhunytak az áldozatok, akkor onnantól kezdve bűntettről beszélünk." - mondta Sógor Zsolt.

A Budapest Környéki Törvényszék weboldaláról megtudhatjuk, hogy a kishajó vezetője és utasai is ittasak voltak, és a vízi közlekedés más szabályait is megszegték. A kapitány a kijelölt vízi út helyett nagy ebességgel szlalomozott a két part között a folyó teljes szélességében. A szállodahajó előtt hirtelen irányt váltott és nem tudta elkerülni az ütközést. A kishajó vezetőjének nem hivatásos hajóvezetői engedélye volt, csak sportcélú, ráadásul a motorcsónak túl volt terhelve, 7 helyett nyolcan ültek benne.

