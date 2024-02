Lebukott: a tanártüntetések szervezője a baloldali politika akciófigurája

Megosztás itt:

Európai parlamenti képviselő akar lenni a Soros-világ támogatásával tüntetgető egykori tanár, Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom vezetője. A gyakran Molnár Áron "Noár"-hoz kapcsolódó, agresszív hangulatú baloldali tüntetések szervezésével szerzett sajátos ismertséget. A hír azért is volt leleplező, mert korábban többször is azt állította, hogy szakmai alapokon tevékenykedik, és nincs köze a politikához. Nyilvánvaló, hogy hazudott.

Törley számos baloldali tüntetést szervezett. Korábban franciatanárként dolgozott - ebben a minőségében kevésbé volt sikeres - , a Kutyapárt tájékoztatása szerint jelenleg a Romaversitas Alapítványnál és a Polgár Alapítvány oktatási ügykoalíciója mellett tevékenykedik szakértőként, tanácsadóként.

Ahogy korábban megírtuk, a Törleyhez köthető Tanítanék Mozgalom külföldi pénzeket kapott a 2022-es választási évben. A Humán Platform több mint ötvenmillió forint külföldi támogatást kapott, amely ugyanebben az időszakban közel húszmillió forint értékben rendelt szolgáltatásokat a DatAdattól, Bajnai cégétől. A baloldal kampányát segítő egyesület egy másik baloldali aktivista szervezettel, a Tanítanék Mozgalommal közös akciókra, egyebek mellett közösségi médiás hirdetésekre fordította a tízmilliókat. Ebből kiindulva nem meglepő, hogy Törleyék kapcsolódnak a Soros-hálózathoz.

MSZP-s és SZDSZ-es uralom

Az egész úgynevezett tanártüntetések értelmezéséhez érdemes jelentősen visszalépni az időben. A 2000-es években vették át a volt SZDSZ-es és MSZP-s körök a tanárszervezeteket, hogy aztán saját érdekeik érvényesítésére fordíthassák azok befolyását. Eközben nemcsak a hazai, de külföldi hálózatok is rátelepedtek a tanárok bizonyos platformjaira.

A civil, szakmai megmozdulásnak indult és annak kikiáltott tanártüntetés mögött kezdetben Schilling Árpád és a Krétakör állt.

Schilling és a Krétakör feltűnése azért is érdekes, mert a korábbi, 2013–14-es diáktüntetéseken is az "első sorban" állt a Krétakör, amely akkor a HaHa diákmozgalommal és Bajnai Gordon Együtt 2014 nevű pártjával tüntetett együtt. 2013-ban a Heti Válasz cikke szerint szép summát kaptak Soros György nemzetközi alapítványától: az Open Society Foundation jóvoltából a kampány startjakor szétosztogattak félmilliárd forintot, majd 36 millió forintot kaptak a Norvég Civil Támogatási Alap kasszájából is.

Már évekkel ezelőtt kormányt buktatott volna Törley

Törley Katalin neve a 2016-ban kezdődő tanártüntetések idején bukkant fel a Tanítanék Mozgalom színeiben. Itt érdemes felidézni, hogy nem meglepő módon több ellenzéki párt is csatlakozott 2017-ben és 2018-ban a Tanítanék által szervezett Kossuth téri demonstrációkhoz, melyeken a kormány oktatáspolitikája ellen tiltakoztak.

Az akkori Magyar Idők birtokába jutott korábban egy titkos dokumentum, mely szerint a Tanítanék mozgalom és annak vezetője leginkább kormánybuktatást akart, az oktatást csak ürügyként használták arra, hogy utcára vonuljanak.

Törley Katalinék olyannyira függetlenek, hogy aktívan részt vettek a Soros-egyetem melletti tüntetések előkészítésében, illetve az annak álcázott kormánybuktatási kísérletben.

A lap által korábban megszerzett "szervezői feljegyzések" szerint a Tanítanék Mozgalom a Civilizáció, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Nem maradunk csendben!, az Oktatási Szabadságot, az Oktatói Hálózat, a Közös Ország Klub, valamint az Occupy Octogon közösen tervezték meg 2017 április végén azt, hogyan fogják folytatni és országos méretűre növelni a tüntetéseket.

A 2018-as választások után elültek a tanártüntetések, majd pedig nem meglepő módon a 2022-es választási kampányban erősödtek fel. Ezt követően bocsátották el Törleyt a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. Ott egyébként francia nyelvet tanított, nem túl nagy sikerrel.

A bigámia mellett állt ki Törley

Le a monogámiával! – hirdette még 2016-ban Törley Katalin egy olyan civil program részeként, amelyben többek között a saját vágyait kellett kifejeznie ilyen és hasonló feliratokkal a résztvevőknek, mások mellett a tanár saját gimnáziumi tanítványainak is.

A poligámia mellett ilyen módon kiálló Törley Katalin a fent említett programban mások mellett a tanítványaival állt modellt még a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanáraként.

Az egyik fotón a már említett „Le a monogámiával!", egy másik képen pedig a „Szeretkezz, ne ítélkezz!" feliratot tartotta a kezében.

Törley izgalmas fotójáról egyébként a Magyar Idők és a PestiSrácok számolt be annak idején.

Rendetlen tanár

Törley Katalin iskolai asztalán mindig nagy rendetlenség volt, az egyik fiókjában például 15 évnyi, soha meg nem nézett borítékok és papírok voltak, ezeket haza kellett vinnie, amikor elbocsátották - mindezt maga az érintett mondta el a szélsőbaloldali Gulyás Mártonnak. A Tanítanék vezetője azt is elmondta, pályafutása alatt volt olyan, hogy egy kamaszkorral is küzdő fiatal az identitását keresve konfliktusba került, támadások érték, és tőle kért segítséget.

15 éve is így csináltam, és akkor is, mikor már ezek a törvények bejöttek, ami szerint nem is szabad semmi ilyet, az apa férfi, az anya nő kereten kívül bármiről beszélni - mondta büszkén a volt tanár, aki szerint nem volt célja elvadítani a diákokat a szülőktől, de el kell fordulni a szülőktől ebben a korban, ez a normális.