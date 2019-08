Különleges évjárat a szekszárdi borvidéken

Semmilyen adatot nem kapnak a zuglói képviselők arról, hogy milyen bevételek és kiadások mellett működik a kerületben július 10-e óta a parkolási rendszer – mondta Rozgonyi Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Zugló alpolgármestere úgy véli, nincs nagy bevétele az önkormányzat által működtetett rendszernek, mivel a korábbihoz képest felannyi parkolóőr dolgozik. A polgárőröknek is köszönhető, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország: részt vesznek az illegális migráció elleni küzdelemben, védik a határt, a magyar emberek biztonságát - mondta Nyitrai Zsolt. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta: az a modell, amelyet az OPSZ megvalósít, hogy a polgárőrök önkéntesen, szabadidejük terhére teljesítenek szolgálatot, őrzik az emberek biztonságát, nemzetközi szinten is egyedülálló és példaértékű. Megvédjük Kriza Ákos emberi méltóságát, és meg fogjuk védeni munkájának miskolci eredményeit - jelentette ki Alakszai Zoltán, a Fidesz-KDNP miskolci polgármesterjelöltje. Megújult a Nemzeti Közművek e-autótöltő applikációja, az ügyfelek ezentúl Mobiliti néven találják meg az alkalmazást. Megújult a Nemzeti Közművek e-autótöltő applikációja. Egyszer és mindenkorra ki kellene tiltani a forgalomból azt, aki vezetés közben okostelefont használ - vélekedetett Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő. A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta, hogy az Erste Lakástakarék október 25-ével átvegye az Aegon Lakástakarék portfólióját. Gyorsabban nő a táplálkozási allergiákban érintett emberek száma, mint a légúti allergiákkal érintetteké - közölte a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Megélénkült az NGO hajók tevékenysége a Földközi-tengeren – mondta Horváth József a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő szerint jól időzített, összehangolt műveletről van szó, amellyel az olasz kormány szigorítása után a migránsokat szállító hajók tesztelik, hogy mennyire veszik komolyan a hatóságok a törvények betartását. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai szerint ismét emelkedik a menedékjogi kérelmek száma az Európai Unióban. A Menekültügyi Támogatási Hivatal adatai szerint idén január és június között több mint 300 ezren fordultak első alkalommal a hatóságokhoz kérvényükkel, ez 10 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Az Öt Csillag Mozgalom olasz kormánypárt nem kíván szövetségre lépni az ellenzéki Demokrata Párttal az esetleges előrehozott választások elodázása érdekében - közölte Luigi Di Maio, a mozgalom vezetője. Az észak-macedón miniszterelnök Soros György megbízható embere, aki arra használja fel a kormányt, hogy végrehajtsa a milliárdos akaratát - nyilatkozta a szerb Kurirnak egy macedón műsorvezető. A V4NA nemzetközi hírügynökség úgy tudja, hogy a több millió eurós zsarolással vádolt Bojan Jovanovskinak terhelő bizonyítékai vannak Zoran Zaev kormányfő és a teljes politikai vezetés ellen. Két megfelelően hatékonynak bizonyult gyógyszert választott ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az ebola leküzdésére kifejlesztett gyógyszerek közül, s ezentúl csak ezeket alkalmazzák a járványos betegség kezeléséhez. Ausztrália 2025-ig előreláthatólag 300 millió eurónak (mintegy 97,2 milliárd forint) megfelelő összeget fordít a klímaváltozás elleni küzdelemre - jelentette be kedden Scott Morrison ausztrál kormányfő. Nem kapnak majd amerikai vízumot és tartózkodási engedélyt azok a bevándorlók, akik állami támogatást kérnek - jelentette be a Fehér Ház. A kormányellenes moszkvai megmozdulások nem politikai válság jelei a Kreml megítélése szerint - közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Késsel járókelőkre támadt egy férfi Sydneyben, a támadót a járókelők ártalmatlanítottak, és a kiérkező rendőrök őrizetbe vették. Egy női holttestet is találtak a támadás helyszínéhez közel, és vizsgálják, hogy a két bűncselekmény között van-e összefüggés. Hatalmas erdőtűz ütött ki a dél-ciprusi Limassol közelében. Mintegy 45-en haltak meg Kínában az ország keleti részén tomboló Lekima tájfun miatt - a vihar korábban már súlyos pusztítást végzett Tajvanon és Japánban is. Több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése, miután a légikikötőben ötödik napja ülőtüntetés zajlik. A hetek óta tartó szárazság és az erős szelek miatt újabb erdőtüzek lobbantak fel Görögországban: Évia szigetén és az Athéntól északra fekvő Thívában. Megtalálták a Sziget fesztiválon elfogott két holland drogkereskedő autóját, amelyből tizenhét kilónyi drog került elő. Összesen így mintegy százmillió forint értékű kábítószert foglalt le a rendőrség. Donáth Anna beperli az Origot, miután azt írták, hogy szexuálisan zaklatott egy fiatal lányt. Állítása szerint ez hazugság. Csaknem minden negyedik vállalkozásnál talált valami szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal balatoni ellenőrzéssorozatán, a kiszabott mulasztási bírság pedig megközelíti a 115 millió forintot. Vádat emeltek egy 27 éves kiskunhalasi férfi ellen, aki elvitt egy lezáratlan személyautót, majd rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, tankolás után pedig megrongálta a benzinkutat. Több szabálytalanságot talált az Állami Számvevőszék a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a vizsgált 2015-2017-es időszakban. Az augusztus 20-i légi parádé előkészületei miatt ma délután megnövekedett zajhatásra lehet számítani Budapest fölött, a Duna Parlament és Lánchíd közötti szakaszán - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Vasas 2:0-s vereséget szenvedett Békéscsabán a labdarúgó NB II harmadik fordulóján. Öt érmet szereztek a magyarok az Ifjúsági Horgász Világbajnokságon, köztük Kisjuhász Bence egy egyéni világbajnoki címet is.