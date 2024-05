Kommunikációs szakértő: Magyar Péter a szennyezett reputáció klasszikus esete

Ezek a szimbólumok végig fogják kísérni a közéleti pályáját, a kommunikációs stílusát nézve még ki fog ez egészülni mással is. Ezt a túlzásokra épülő, konfrontatív politikát eddig Gyurcsányék vitték. Láthatóan a "viharban született ember" ebben is túllépett rajtuk.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.