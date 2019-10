Kocsis Máté: Hosszú hibalistát hozott össze zuglói ténykedésével a pancser polgármester

A kispesti szocialista politikusok hétköznapjairól kiszivárgott felvételek ugyanazt a korrupciós gyakorlatot leplezik le, mint ami Zuglóban is megvalósult Karácsony polgármestersége alatt – mondta el a Magyar Hírlapnak Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a kispesti botrányban senkit fel nem ismerő ellenzéki vezetők egyszerre bizonyították alkalmatlanságukat és gyávaságukat is. A volt józsefvárosi fideszes polgármester szerint Karácsony Gergely egy olyan pancser, aki úgy akar főpolgármester lenni, hogy Zuglóban semmilyen eredményt sem tud felmutatni polgármesterként. A józsefvárosi összellenzéki polgármesterjelölt, Pikó András pedig olyan, a hajdani SZDSZ-t idéző gyurcsányista politikus, aki bizonyítottan csak olyan ügyeket akar megvalósítani, melyeket a VIII. kerületi lakosok határozottan elutasítanak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Bár a balliberális média elhallgatja, akkor is tény, hogy a kispesti szocialista politikusokról nyilvánosságra került videóból és hangfelvételekből az a döbbenetes kép rajzolódik ki, hogy számukra az önkormányzati politizálás lényege a lopás. Elfogadható egy ilyen nyilvánvalóan korrupciós ügy elhallgatása egy demokráciában?

– Hajmeresztő, ami a kispesti ügyben elhangzik, de Karácsony Gergely viszonyulása az elhangzottakhoz még inkább az. Nyilvánvaló, hogy kik szerepelnek a felvételeken és mit mondanak: kispesti baloldali politikusok, Gajda Péter polgármester közvetlen munkatársai és az ellenzék jelöltjei. Erre azt mondani, hogy nem ismerik fel az képeken szereplő embereket, egészen ordenáré hozzáállás. Ha Karácsony Gergely főpolgármester lenne, és kirobbanna egy ilyen botrány a fővárosban, akkor is így viselkedne. Ez a ment Zuglóban is, mert ott is képtelen volt rendet tartani, a lopós baloldaliak azt csináltak, amit csak akartak. Gyávaság és alkalmatlanság ez.

– Mi a véleménye arról, hogy az ellenzék szerint az elmúlt években minden választásból vesztesen kikerülő Karácsony Gergelyt igaztalanul akarja a jobboldal alkalmatlan, tehetetlen vezetőnek bemutatni?

– Karácsony maga bizonyítja be az alkalmatlanságát nap, mint nap, nem kellünk mi ahhoz. Polgármesterségének a hibalistája elképesztően hosszú: romos költségvetés, parkolási botrány, másfél milliárdnyi kifizetetlen számla, adósságrendezési eljárás, igénytelen közterületi munkák és sorolhatnám. Zuglóban kipróbálhatta magát, aminek elég csúnya vége lett, hiszen ő maga sem kérkedett a kampányában „világszenzációt jelentő” zuglói ügyekkel. Egy pancser jelentkezik főpolgármesternek a következő öt évre, aki inkább maga sem beszél az elmúlt öt évéről. Ez elé tartunk tükröt. Polgármesterségét főként arra használta, hogy országos politikai karrierjét építgesse. Azt sem túl nagy sikerrel.

– A sajtó és a politikusok a dolgukat végezték, amikor felhívták a figyelmet az ellenzéki oldalon tapasztalható jogi visszásságok között az adatvédelmi szabályok megsértésének a gyanújára is Józsefvárosban. A balliberálisok viszont épp ezért támadnak mindenkit. Pikó András az ellenzék VIII. kerületi polgármesterjelöltje például azt mondta, hogy feljelenti önt, mert fel merte hívni a közvélemény figyelmét a gyanús adatkezelési gyakorlatukra.

– Talán még toppantott is egy nagyot közben. Teljesen nyilvánvaló, amit azon a bizonyos képen látni, és az is, amit a kampányfőnöke mellé írt. Lebuktak, mártírkodtak, most meg fenyegetőznek. Igazi SZDSZ-es tempó. Abban pedig semmi meglepő nincsen, hogy az egyik eljárást lezárták, hiszen az érintetteknek három teljes napjuk volt arra, hogy mindent eltüntessenek a laptopokról. A másik adatvédelmi eljárás viszont folyamatban van, és amíg az tart, addig minden, amit Pikó ezzel kapcsolatban mond, csak kommunikációs trükközés. Azt láthatóan jól megtanulta a Klubrádióban.

– Az, hogy az adatkezelési botrányba keveredett Pikó András lett az ellenzéki összefogósdi józsefvárosi jelöltje, nem a balliberális oldalnak az elvtelenségéről és működésképtelenségéről kiállított bizonyítvány?

– Pikó a kilencvenes években már kísérletezett politikai karrierrel, akkor éppen a Csongrád megyei SZDSZ-nek volt a kampányfőnöke. Túl nagy sikereket nem tudott ott sem elérni. Elvtelenségről nem beszélnék, mert igenis jó elvtárs a baloldalon, megfelel az elvárásaiknak: 2015-ben, amikor az illegális bevándorlók tömegei ellepték a Keleti pályaudvar környékét, akkor ő egy olyan aktivista hálózatot szervezett, amely segítette ezeknek az illegális migránsoknak a ténykedését. Tehát vállaltan bevándorláspárti ember. Nemrég kilátásba helyezte, hogy visszaállítaná a tűosztogató programot is a VIII. kerületben, amivel az eldobált fertőző injekciós tűk száma jelentős közegészségügyi kockázatokat okozva ismét megnőne a közterületeken, játszótereken. De közölte azt is, szerinte elsősorban a hajléktalanszállók lakóinak kellene önkormányzati bérlakásokhoz jutniuk. Szóval ő csak azt a gyurcsányista politikát képviseli, amit a kerületiek már többször elutasítottak. Az már csak hab a tortán, hogy egy videó tanúbizonysága szerint még azt sem tudta megmondani, hogy mekkora a kerület költségvetése, és hány óvodája van Józsefvárosnak. Lebukott a HVG-nél rendelt cikkekkel is, és végig ügyetlenkedte az egész kampányt. Teljesen alkalmatlan tehát egy városrész vezetésére ez az ember. A mindenféle jogi eljárásokkal való fenyegetőzése pedig a kétségbeesésének a jele, amit megértek, mert nagyon nem áll jól a felmérések szerint.

– Nyilván szintén a balliberális oldal súlyos válságának a jele, hogy a patkányozó Bangóné és Tordai Bence által képviselt botránypolitizálás a kampányban is jelentős szerepet kapott.

– Ők lehetnek a legjobb politikusaik, ha őket vetették be.

– És mi lehet a valódi oka a bejelentett alternatív ellenzéki szavazatszámlálásnak?

– Az, hogy a vereségre készülnek. Ha ugyanis ez bekövetkezik, nyilván nem azt fogják mondani, hogy az alkalmatlanságuk miatt nem kaptak bizalmat a választóktól, hanem azért, mert a szavazatokat rosszul számolták meg, holott minden szavazókörben több ellenzéki delegált is ül, mindent látnak és tudnak, részei az eljárásnak, a számlálásnak is. Tehát az alternatív szavazatszámlálás inkább kommunikációs menekülőpálya lesz részükről.

– Milyen részvételt és eredményt vár október 13-án?

– Az esélyesség országszerte főként a kormánypárti jelöltek oldalán áll, de ezt győzelemre is kell váltani. A sikerhez az szükséges, hogy a kormánypárti szavazók, és azok, akik úgy érzik, hogy a városukban, inkább jó irányba mennek a dolgok, el is menjenek szavazni. Ha otthon maradnak, akkor egy-egy a városvezetésre alkalmatlan ellenzéki jelölt pillantok alatt odakerülhet a polgármesteri székbe. Ráadásul az ellenzék azt harsogja, hogy az önkormányzati pozíciókat főként egy kormányellenes harcra akarják felhasználni. Egy alkalmas polgármester viszont ilyet nem mond, hanem mindenkivel igyekszik együttműködni a települése érdekében. Aki eleve azt hirdeti, hogy csatatérré akarja változtatni az önkormányzatot, butaságot csinál. Most vasárnap tehát a választóknak alkalmas vezetőket kell választa­niuk a városok, falvak élére.

Vincze Viktor Attila

Magyar Hírlap