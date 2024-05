Hollik István: Brüsszel átvert bennünket

Tehát, Brüsszel átvert bennünket, az európai gazdaság romokban, az európai biztonság pedig végveszélyben. Ezen kell változtatni. Mi arra kérjük az örkényieket is itt ma este, hogy ezek alapján támogassák a békét a háborúval, Brüsszellel és a dollárbaloldallal szemben, ezért szavazzanak a Fidesz-KDNP-re. Úgy is mondhatnám Robert Schumann után, aki azt mondta, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, hogy Európa vagy békés lesz, vagy nem lesz. Ezért mi arra buzdítunk minden magyart, hogy válasszák a békét

