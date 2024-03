Főügyész: Jogi és fizikai képtelenség, hogy ügyészségi iratokat írtak át és tüntettek el + videó

Megosztás itt:

A Főügyész szerint Magyar Péter állítása, miszerint az , nem csak jogi, hanem fizikai képtelenség is, hiszen ezek dokumentálva vannak a keletkezéstől kezdve, nem egy helyen tárolják őket, más adattárban is megjelennek a részletek. Fürcht Pál főügyész tájékoztatása szerint a Magyar Péter által kedden bizonyítékként benyújtott hangfelvétellel és magával a Völner-Schadl üggyel kapcsolatban szerdán kihallgatták Varga Judit volt igazságügyi minisztert, Magyar volt feleségét.

A főügyész kijelentette továbbá azt is, hogy kollégái éjjel-nappal a Schadl-Völner ügyön dolgoznak, heroikus munkát végeznek, szavai szerint a világ összes ügyészsége büszke lehetne arra, hogy egy ilyen súlyos ügyben vádat tudtak emelni.

A Központi Nyomozó Főügyészség első embere kifejtette, nem szokványos, hogy folyamatban lévő nyomozásban sajtótájékoztatót tartanak, ám a mostani ügy akkora hullámokat gerjesztett, hogy kivételt tettek. Mint a főügyész elmondta, a Magyar által benyújtott hangfelvételeket lefoglalták és szemlézték őket.

Ez a nyomozás folyamatban van. Tegnap is folytak nyomozási cselekmények, ma is folynak, jövő héten is fognak” – fogalmazott A főügyész nem részletezte, Varga Judit mit mondott a meghallgatás során, részleteket akkor árulnak el, ha eredménye lesz a nyomozásnak.

A főügyész elmondta, az elmúlt napokban több támadás is érte őket, a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen hallottak közül az igaz, hogy az ügyészség független, Polt Péter pedig nem szorul az ő mentegetésére, hiszen ő tett indítványt Völner Pál volt államtitkár mentelmi jogának felfüggesztésére, valamint Boldog István és Simonka György ügyében is hasonlóan járt el.

Fotó: Facebook képernyőmentés