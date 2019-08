Egyre több helyen bomlik fel az ellenzéki összefogás az országban

Év elején a parlament lépcsőjén tettek fogadalmat a kormánnyal szembeni ellenállásra az ellenzéki pártok. Ekkor már javában készültek az ellenzéki összefogásra. A Jobbikos Jakab Péter márciusban be is jelentette, hogy megszületett az ellenzéki összefogás.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A teljes ellenzéki összefogás azonban mostanra egyre több helyen szétesik.

A Békés megyei Orosházán az MSZP kilépett az ellenzéki összefogásból és saját polgármesterjelöltet, Fetser Jánost indítják. Orosházán márciusban jelentették be az ellenzéki pártok a közös indulást, a közös polgármester-jelölt a Mindenki Magyarországa Mozgalom javaslatára a Jobbik helyi képviselője, Szabó Ervin lett. Szabó nem érti, hogy miért döntöttek így szocialisták, mindenesetre visszavárja a tárgyalóasztalhoz őket.

A tárgyalások végig szépen lementek és indulásra készen álltunk, az MSZP előtt változatlanul nyitva van az ajtó és én azt gondolom, hogy az MSZP-vel együtt kell tovább végig menni. Tehát valamennyi ellenzéki pártank az összefogásban helye van és helye is lesz

- nyilatkozta Szabó Ervin.

Az ügyben kerestük az MSZP-t is, de adunkig nem válaszoltak.

Békéscsabán is tovább bomlott az ellenzék. Az MSZP ugyanis itt is önálló jelöltet indít. Miklós Attila, az MSZP békéscsabai szervezetének elnökét saját pártja, valamint az LMP, a Liberálisok és Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogatja. Vele szemben az ellenzéki oldalon Dancsó Tibor áll, akit a DK, a Jobbik és a Párbeszéd támogat. Egyre nagyobb a feszültség Pécsett is ugyanis önálló polgármester-jelöltet indít az LMP, miután nem tudtak megegyezni a többi ellenzéki párttal.

Pécsett az együttműködés nem az LMP-n múlott, mint ahogy nyilvánosságra hoztuk a DK-n. Sajnos nem mindig vannak az ellenzéki pártok között is megfelelő együttműködési szándék. Az LMP úgy döntött, hogy Pécsett önállóan indul

- mondta az LMP országgyűlési képviselője, Schmuck Erzsébet.

Gödöllőn is egymásnak feszült az ellenzék. Gémesi György ugyanis nem volt hajlandó az együttműködésre, ezért az MSZP helyi elnökét, Kovács Barnabást jelölte. Őt támogatja a DK, a Jobbik és a Párbeszéd is. A momentum és az LMP pedig még nem döntött.

Még zajlanak az ellenzéki tárgyalások a Heves megyei Gyöngyösön is. Az egyik civil szervezet ennek ellenére az LMP-s Lukács Zoltánt indítja az egyesület szineiben. Azt várják, hogy csatlakozzanak hozzájuk az ellenzéki pártok, akik eddig még nem támogatták a jelöltet.

Egy biztos, teljes ellenzéki összefogás ott sem lesz, ugyanis a korábban a város jelenleg független polgármester biztos, hogy újra indul a városvezetői székért, és a helyi Jobbik is saját polgármester-jelöltet indít, abban az esetben ha nem lesz meg az ellenzéki összefogás.

HírTV