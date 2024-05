Egy korábbi DK-s lett Magyar Péter egyik legfanatikusabb híve

Strausz minden erejével azon próbált dolgozni, hogy minél sikeresebb zenei karriert fusson be, több hakniját és koncertjét azzal hirdette, hogy ő nem más, mint az osztrák világhírű zeneszerző, Johann Strauss ükunokája, még úgy is, hogy az eredeti Straussok elhajtották, mondván biztos csak az örökségért teper. .

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.