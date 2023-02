Célpont: Újra célpoton a zugói mintaház projekt

Megosztás itt:

Ismét terítéken a zuglói mintaház ügye. Ahogy korábbi adásunkban ígértük, szóra bírtuk a másfél-milliárdos meg nem valósult projekt résztvevőit, és megkérdeztük, hogy hova tűnt el közel 700 millió forint.

A zuglói mintaház körüli botrányra szinte egész Budapest felkapta a fejét, így fordulhatott elő, hogy a múlt hetén megtartott fővárosi közgyűlésben is szó esett az esetről. >>

Wintermantel Zsolt a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője Karácsony Gergelyhez fordult kérdéseivel, hiszen a jelenlegi főpolgármester volt Zugló polgármestere akkor amikor a kerület közvetlen támogatásra pályázott az európai uniónál.

Miért ne lenne elégedett, hiszen a közreműködő partnerek között volt a Soros György által is támogatott Habitat for Humanity is.

De mi szükség lehetett a lakók mentorlására, és összeszoktatására és mekkora időszakot ölelt fel ez mentorprogram, és mi alapján választották ki a jövőbeli a lakókat?

Erről már a lakók mentorálásával foglalkozó konzorciumi partnert kérdeztük.